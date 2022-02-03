Депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних оголосили в розшук

47 хвилин(и) тому

Автор фото, НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук депутата парламенту Сергія Кузьміних, якого "викрили на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди".

Рішення про розшук НАБУ ухвалило через "систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

Депутата, як кажуть слідчі, викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року, а потім генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру.

"Хоча підозрюваного належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував", - заявило НАБУ.

Там також розповіли, що захисник нардепа повідомила слідству телефоном, що депутат перебуває "у закладі охорони здоров'я" та на виклик не прибуде.

"Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляються повідомити слідству про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого перебування мають характер переховування від органів досудового розслідування", - наголосили в НАБУ.

Хабар у пів мільйона гривень

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Операцію провели спільно НАБУ, САП та ОГП

Про те, що чинного депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Сергія Кузьміних викрили на одержанні хабаря у пів мільйона гривень, правоохоронці повідомили минулого тижня.

За даними слідства, посадовець отримав хабар за допомогу в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Сергій Кузьміних

Він є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Сам він - з Житомира, а його брат, Олег Кузьміних, один з "кіборгів", що захищали Донецький аеропорт.

"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри", - йшлося у заві Давида Арахамії.

Підпис до фото, Олег Кузьміних з братом Сергієм (праворуч) створили фонд допомоги бійцям АТО

Арахамія наполягає, що якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. А партія не буде прикривати правопорушення патріотичними гаслами.

"Ми вітаємо зусилля антикорупційної інфраструктури з виявлення корупційних правопорушень", - додав він.

При цьому 3 лютого партія заявила, що Кузьміних попросив тимчасового виключити його з фракції.

"Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга Народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року. В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку", - йдеться у заяві.

При цьому у "Слузі народу" не уточнюють, де зараз перебуває депутат.

Автор фото, НАБУ