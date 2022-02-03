Початок кінця Facebook? Соцмережа Цукерберга вперше втрачає користувачів

45 хвилин(и) тому

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Вперше за 18-річну історію щоденна кількість користувачів гіганта соціальних медіа Facebook стала скорочуватися.

Meta Networks, материнська компанія, що володіє Facebook, каже, що за останні три місяці минулого року кількість користувачів за добу впала до 1,929 мільярда, тоді як у третьому кварталі 2021 їх було 1,93 мільярда.

У компанії також кажуть про зменшення доходів через конкуренцію із платформами на кшталт TikTok та YouTube, а рекламодавці скорочують свої інвестиції у Facebook.

На тлі цих новин ціни на акції Meta на торгах у Нью-Йорку знизилися на понад 20%.

Через це технологічна імперія втратила близько 200 млрд доларів ринкової вартості.

Втім, акції інших соціальних медіа, включно із Twitter, Snap та Pinterest також падають.

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Голова Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія має проблеми через те, що частина аудиторії, особливо молодша, переходить на інші соціальні платформи.

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Meta володіє другою найбільшою цифровою рекламною платформою після Google. Там також кажуть, що частина проблем пов'язані зі зміною налаштувань приватності в операційній системі Apple.

Ці зміни ускладнили доступ компаній до таргетування та оцінки ефективності їхньої реклами на Facebook та Instagram.

Загальні доходи Meta, левова частка яких надходить саме від реклами, зросли до 33,67 млрд доларів за попередній квартал.

Там також передбачають, що компанія отримає від 27 до 29 млрд доларів доходів у наступному кварталі, що дещо менше очікувань аналітиків.

Хоча Meta інвестує у створення власної відеоплатформи, щоб конкурувати із TikTok, власником якої є китайська ByteDance, вона навряд чи зароблятиме на ній стільки ж, скільки приносять її традиційні платформи - Facebook та Instagram.

Марк Цукерберг твердить, що вірить у те, що інвестиції у розвиток відео та віртуальних технологій окупляться, так само як це сталося з Instagram.

Водночас він зазначив, що компанії немає чого протиставити конкурентам впродовж перехідного періоду.

"Команди працюють добре, продукт створюється досить швидко, - заявив він. - Проблема в тому, що TikTok вже є, він є унікальним і вже великим, й продовжує зростати досить швидко".

Початок кінця?

Facebook завжди була тим, що росте, пояснює кореспондент з питань технологій Джеймс Клейтон. В кожному звіті за квартал цифри компанії йшли лише в одному напрямку - вгору.

Але впродовж останнього часу ріст у США та Європі став уповільнюватися, хоч решта світу дозволяла надолужувати загальні показники.

Річ у тому, що Facebook вже далеко не таких популярний серед молоді, як це було раніше. Навіть у самій компанії визнають - TikTok підриває їх бізнес.

Проте є й ще одна причина, чому інвестори непокояться за Meta.

Зміна у назві компанії відбулася для того, щоб зосередитися на розвитку "метавсесвіту". Але поки що це виглядає фата-морганою.

Компанія вкладає мільярди доларів у розробки лише тому, що Марк Цукерберг вважає, що на це є попит. А от інвестори вбачають у цьому величезний ризик.

Можливо, ефективніше було б, якби Meta просто купила TikTok? Але є антимонопольні органи США ніколи не дозволять таку оборудку.

А відтак, багато хто у Кремнієвій долині сприймає Facebook як валізу без ручки - це вже не настільки класне місце для роботи, як десять років тому.

Тому залучати справжні таланти, які могли б створити прорив, досить важко.

Виглядає, у Meta попереду багато проблем, і зменшення кількості користувачів - лише початок.