У Європі скоро настане "перемир'я" з ковідом - люди відпочинуть від обмежень

1 година тому

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Європейський представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) твердить, що вже невдовзі країни континенту матимуть "тривалий період спокою" від ковіду.

На це, за словами доктора Ганса Клюге, є кілька причин: високі рівні вакцинації, завершення зими та менш важкі варіанти коронавірусу, такі як Омікрон.

"Цей період сприятливих факторів можна назвати періодом "припинення вогню", яке може принести нам тривалий мир", - заявив він журналістам.

Представник ВООЗ закликав європейські країни продовжувати кампанії з вакцинації та не втрачати пильність попри "перемир'я".

Водночас він висловив упевненість, що нині Європа "буде у кращому становищі... навіть із поширенням більш заразного варіанту коронавірусу, ніж Омікрон".

"Можливо відповісти на нові варіанти без відновлення тих обмежувальних заходів, які були потрібні до цього", - заявив Ганс Клюге.

Він зауважив, що лише впродовж минулого тижня у Європі виявили 12 мільйонів нових випадків захворювання, проте в жодній країні не помітили значної кількості хворих, яким потрібна госпіталізація.

Нині низка європейських країн почали знімати майже усі обмеження, пов'язані із поширенням коронавірусу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен привітала усіх із "абсолютно відкритою" країною

Першою європейською країною, що зняла обмеження, включно із обов'язковим носінням масок, стала Данія.

Хоча кількість хворих нині є досить високою у тій країні, влада твердить, що вірус вже не є "критичною загрозою", - високий рівень вакцинації допоміг захистити населення від важкого перебігу хвороби навіть за умов швидкого поширення штаму Омікрон.

Втім, у вересні 2021 Данія вже відмовлялася від карантинних обмежень.

Після Данії про пом'якшення обмежень заявила Норвегія, а Швеція знімає майже усі внутрішні заборони з 9 лютого.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Швеції карантинні обмеження знімуть з 9 лютого

"Пандемія не завершилася, але ми входимо у зовсім іншу фазу", - заявила шведська прем'єрка Магдалена Андерссон.

Втім, влада цих країн обіцяє не втрачати пильності щодо вірусу і бути напоготові. Так само залишаються без змін і деякі превентивні вимоги, наприклад, залишатися вдома, якщо маєш симптоми коронавірусу.

Невакцинованих і надалі просять уникати скупчення людей. Незмінними залишаються і правила перетину кордонів.