МКС впаде на Землю у 2031 році. Як це буде

1 година тому

Автор фото, Reuters

Міжнародна космічна станція (МКС) працюватиме до 2030 року, а потім упаде в Тихий океан на початку 2031 року, повідомляє NASA.

Цього тижня американське космічне агентство заявило, що МКС впаде в частину океану, відому як точка Немо.

Це найвіддаленіша від суходолу точка на планеті, також відома як кладовище космічних кораблів.

Багато старих супутників та іншого космічного сміття поховали там, зокрема і російську космічну станцію "Мир" у 2001 році.

У NASA заявили, що в майбутньому космічну діяльність поблизу Землі вестиме переважно комерційний сектор.

МКС - спільний проєкт п'яти космічних агентств - перебуває на орбіті з 1998 року та постійно має екіпаж з 2000 року. У лабораторії станції провели понад 3000 досліджень.

Втім проєкт схвалений лише до 2024 року, і будь-яке продовження треба погодити зі всіма партнерами.

У NASA заявили, що план виведення МКС з експлуатації означає, що діяльність на низькій навколоземній орбіті перейде до комерційного сектору.

"Приватний сектор технічно та фінансово спроможний розробляти та експлуатувати комерційні низькі орбіти за допомогою NASA", - сказав Філ Макалістер, директор комерційного відділу в штаб-квартирі NASA.

У 2020 році NASA уклало контракт з техаською компанією Axiom Space на створення принаймні одного житлового модуля, який має приєднатися до МКС. Агентство також надало фінансування трьом компаніям для розробки проєктів космічних станцій та інших комерційних цілей на орбіті.

Є сподівання, що ці нові проєкти хоча б частково введуть в експлуатацію до того, як МКС відправлять на пенсію.

NASA заявило, що хоче створити "надійну комерційну економіку під керівництвом Америки на низькій навколоземній орбіті ".

Автор фото, Reuters

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Комерційний сектор вже є важливою частиною американської космічної програми, адже приватні компанії відповідають за доставку екіпажу та вантажів.

За даними NASA, передавши в руки приватників діяльність на низькій навколоземній орбіті, можна буде заощадити 1,3 млрд доларів. Гроші натомість можна буде витратити на дослідження далекого космосу.

Економія буде значною, адже NASA буде платити лише за необхідні послуги, а не за обслуговування та експлуатацію МКС. NASA також зазначає, що космічні станції приватного сектору будуть новішими і потребуватимуть менше запасних частин.

Новий звіт NASA цього тижня з'явився після того, як адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що зобов'язалася продовжити діяльність космічної станції до 2030 року.

Однак для продовження все ще потрібна підтримка міжнародних партнерів, зокрема і Росії, а фінансування МКС наразі схвалене Конгресом США лише до 2024 року.

В інтерв'ю російському інформаційному агентству "Інтерфакс" у грудні 2021 року керівник російської космічної програми Дмитро Рогозін заявив про готовність працювати з NASA після 2024 року.

"Справи говорять більше, ніж слова, - сказав він. - Цього року ми відправили на МКС новий модуль "Наука", який, як очікується, прослужить щонайменше 10 років".

Глава Роскосмосу також поскаржився, що санкції США проти Росії завдають шкоди російській космічній галузі. Раніше він навіть заявляв, що Росія може припинити свою участь у програмі МКС, якщо санкції не знімуть.

Сполучені Штати та їхні західні партнери погрожують додатковими санкціями проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, хоча точний характер цих санкцій поки що невідомий.

Раніше Росія заявляла, що зношеність конструкцій не дозволить МКС працювати після 2030 року, і попереджала, що застаріле обладнання може призвести до "невиправних" збоїв.