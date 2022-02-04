Олімпійські ігри 2022: хто може привезти в Україну нагороди з Пекіну

59 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Єдина золота медаль України на попердніх Олімпійських іграх в Пхьончхані

У п'ятницю в Китаї починаються зимові Олімпійські Ігри. Україну в Пекіні представить рекордна кількість спортсменів, які будуть змагатись в 12 дисциплінах.

Закордонні аналітики кажуть, що шансів на медалі в українців обмаль. Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт теж визнає, що надій не багато, але сподівається, що буде "хоч одна медаль".

Тож хто з українських спортсменів має шанси піднятись на подіум у Китаї?

Широке представництво

Вважається, що найбільше шансів "влучно постріляти" українці мають у біатлоні.

Саме в цьому виді спорту Україна має найчисельніше представництво на Олімпіаді. У 2014 році в російському Сочі у цій дисципліні Україна отримала друге в свої історії золото на зимових Олімпійських іграх. Перше було у фігуристки Оксани Баюл в далекому 1994 році в норвезькому Ліллехаммері.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Українська жіноча збірна з біатлону перемогла на Олімпіаді-2014

Зараз у Китай їде 12 українських біатлоністів, серед яких і олімпійські чемпіони Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Білосюк (Підгрушна). Остання, щоправда, підхопила ковід і в перших олімпійських перегонах не братиме участь.

Не зважаючи на те, що українські біатлоністки останніми роками не підіймались на п'єдестали міжнародних змагань, є надія, що в Китаї вони зможуть повторити свій успіх позаминулої Олімпіади.

Серед чоловічої команди непогані шанси піднятись на подіум має 30-річний Дмитро Підручний. Минулого року він посів достатньо високе п'яте місце на Чемпіонаті світу в естафеті, а в 2018 - сенсаційно став чемпіоном світу в гонці переслідуванні.

Компанію йому складають досвідчений Артем Прима, що рік тому став чемпіоном Європи в гонці переслідуванні, а також молодші напарники Артем Тищенко, Антон Дудченко і Богдан Цимбал.

Останніми роками українська команда стабільно боролася за потрапляння в топ-10 на етапах кубка світу з біатлону. Перший старт українських олімпійців - вже в суботу, 5 лютого. В цей день відбудеться перший старт змішаної естафети.

Золотий фристайл

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Український олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко

Саме в цьому виді спорту від України в Пекін поїхав єдиний в українській команді чинний олімпійський чемпіон. Фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко на тогорічних іграх неочікувано виборов золото, а зараз їде в статусі беззаперечного лідера команди в лижній акробатиці.

Після вдалих для себе минулих ігор Олександр також взяв срібло на Чемпіонаті світу в 2019 і бронзу на торішньому етапі Кубку світу в міксті. Тож певні сподівання на повторення успіху Олімпіади в Пхьончхані є.

Крім нього в команді українських акробатів-фристайлістів також є перспективний 20-річний Дмитро Котовський, в доробку якого - бронза на етапі Кубку світу і 6-те місце на торішньому Чемпіонаті світу.

Вони розпочнуть свої змагання на Олімпіаді 10 лютого.

Надії в скелетоні і бобслеї

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Україна може розраховувати на приємні сюрпризи і в такому видовищному виді спорту як скелетон. Швидкісним спуском головою вперед на санчатах по спеціальному льодовому жолобу займається 23-річний Владислав Гераскевич. Чотири роки тому на зимовій Олімпіаді він посів 12-те місце, а в минулому і позаминулому році на Чемпіонатах світу зупинявся в одному кроці від потрапляння в топ-10.

Міністр спорту окремо виділив Гераскевича як можливий "прорив" України на цьогорічній Олімпіаді.

"У фристайлі є шанси, та й в біатлоні як завжди - є моменти, де ми можемо розраховувати на вдалий виступ. А може десь ще якісь спортсмени прорвуться - наприклад, Гераскевич в скелетоні. Все може бути", - сказав Вадим Гутцайт в інтерв'ю виданню "Трибуна" перед іграм.

Інший швидкісний і видовищний вид спорту - бобслей - в українській команді представлений досвідченою Лідією Гунько. Її найвище досягнення - третє місце на етапі Кубку світу 2020/21, щоправда, в двійці. На Олімпіаді їй доведеться змагатись в монобобі, перший старт - 13 лютого.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Змагання з бобслею на Олімпіаді

В санному спорті за медалі може поборотись 18-річна Юліанна Туницька (бронзова призерка юніорського ЧС-2021) або ж чоловіча команда (Антон Дукач, Андрій Лисецький, Андрій Мандзій і Ігор Стахів), що на тогорічному Чемпіонаті Європи посіли шосте місце в естафеті.

Хоча Україна на Іграх у Пекіні вперше за довгий час буде представлена в фігурному катанні та на шорт-треку, розраховувати на медалі в цих дисциплінах було б занадто сміливо. Хоча, наприклад, можна очікувати на приємні сюрпризи від 19-річної Уляни Дубрової, що на минулому Чемпіонаті Європи з шорт-треку потрапила в топ-10, або ж від 22-річного Олега Гандея, що на аналогічних змаганнях в 2020 році посів високе сьоме місце.

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт вважає, що повна відсутність в України медалей на цьогорічних іграх буде "провалом".

"Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п'єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі", - зауважує чиновник.