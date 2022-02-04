Фінанси по-воєнному: Єнс Столтенберг очолить центробанк Норвегії

4 лютого 2022

Автор фото, Photo by Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Уряд Норвегії в п'ятницю оголосив про те, що Єнс Столтенберг очолить Центральний банк країни. У зв'язку з цим опозиція вже висловила побоювання, що з приходом Столтенберга, який свого часу обіймав посаду прем'єр-міністра країни, банк може втратити свою незалежність.

Хоча теоретично генеральний секретар НАТО мав би приступити до виконання своїх нових обов'язків уже 1 березня, Столтенберг дав зрозуміти, що на тлі кризи навколо України він не має наміру залишати свою посаду в НАТО до закінчення повноважень наприкінці вересня 2022 року.

Економіст за освітою, Столтенберг очолював Норвезьку робочу патію і був прем'єр-міністром країни в період з 2000 по 2001 та з 2005 по 2013 роки, після чого у 2014 році його обрали на посаду генерального секретаря НАТО. Він також встиг послужити міністром фінансів та енергетики Норвегії.

Тепер до обов'язків Столтенберга входитиме встановлення облікової ставки, забезпечення фінансової стабільності та управління державним пенсійним фондом країни (його також називають нафтовим) - найбільшим у світі фондом національного добробуту, розміри якого оцінюються в 1,4 трлн доларів США.

Поки Столтенберг не закінчить виконувати свої обов'язки генсека НАТО, його замінятиме нинішня заступниця голови центробанку та головна суперниця Столтенберга у боротьбі за посаду керуючого Іда Вольден Бахе.

Неоднозначна реакція

Призначення Столтенберга викликало у Норвегії неоднозначну реакцію.

Його прихильники стверджують, що його багаторічний досвід керівника якнайкраще підходить для управління таким складним механізмом як центробанк, і наводять як позитивний приклад призначення у 2019 році на посаду голови Європейського центрального банку французького юриста та політика Крістін Лагард. Вони нагадують також, що саме з його подання уряд ухвалив рішення робити лише незначні щорічні вливання до бюджету пенсійного фонду.

Противники кажуть, що призначення Столтенберга поставить під питання саму незалежність банку від нинішньої влади, оскільки країною, як і раніше, править коаліція з партією Столтенберга на чолі.

До того ж Столтенберг дружить із прем'єром Йонасом Гаром Стьоре, який не брав участі в процесі вибору голови центробанку через конфлікт інтересів.

Самого Столтенберга також закликали зробити самовідвід, щоб не підривати довіри та не псувати репутацію центробанку.

Вибори нового очільника НАТО можуть відбутися на початку червня поточного року. Серед основних претендентів на цю посаду, за даними німецького агентства DPA, є колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.