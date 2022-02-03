Енігма: він великий, чорний, та, можливо, з космосу. І його можна купити
Незвичайному чорному діаманту, який нині виставлений на продаж, може бути мільярди років, а потрапити до нас він міг із космосу - як частина метеориту.
Його звати "Енігма" (з англійської - "загадка"). Вважають, що це найбільший оброблений діамант у світі.
"Енігма" важить 555,55 - приблизно, як банан. І він є досить важким, як для діаманта.
Діамант оброблений таким чином, що має 55 граней.
Очікують, що цей дорогоцінний камінь продадуть щонайменше за 6 млн доларів. Принаймні такі оцінки зробив аукціонний дім Sotheby's, який примає онлайн-пропозиції щодо "Енігми" до наступного тижня.
Чорні діаманти - карбонадо - вважають надзвичайно твердими навіть як для діамантів.
Зазвичай вік чорних діамантів становить від 2,6 до 3,2 мільярда років, - вони вже існували, коли про динозаврів і не йшлося.
Якщо врахувати, що сама Земля має вік близько 4,65 мільярдів років, то нині на планеті навряд чи є багато чого, що може бути таким самим давнім, як і чорні діаманти.
Вони є надзвичайно рідкими, і до цього їх знаходили лише у Бразилії та Центральноафриканській республіці.
Оскільки чорні діаманти містять осборніт, припускають, що вони мають позаземне походження і прибули до нас із космосу.
Проте як саме це сталося оповито таємницею.
Аарон Селестіан, геолог із Природничого музею Лос-Анджелеса, каже, що чорні діаманти "можуть залягати дуже глибоко у земній корі", - набагато глибше, ніж звичайні діаманти.
"Існують гіпотези, згідно із якими вони сформувалися як результат падіння великого астероїда на Землю", - розповів вчений агенції Reuters.
Але є й теорія про те, що чорні діаманти утворилися в космосі перед тим, як опинитися на Землі.
У Sotheby's називають продаж такого діаманта "можливістю придбати одне із найунікальніших чудес у світі, що випадає раз на життя".