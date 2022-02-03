Байрактари в Україні, вільна торгівля з Туреччиною, рок Донбасу. Теленовини ВВС

У випуску новин 3 лютого:

  • Візит Ердогана: Київ і Анкара підписали угоду про вільну торгівлю. В Україні збудують завод "Байрактарів".
  • Дипломатична напруженість на міжнародному рівні зростає через потенційну війну в Європі, але всередині Росії економічні проблеми та коронавірус змушують багатьох громадян - думати зовсім про інше.
  • Як в Україні, на передньому краї глобальної геополітичної напруженості, люди знаходять час для творчості. Матеріал з Авдіївки.

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