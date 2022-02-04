"Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна". Студенти вимагають відставки Шкарлета

4 лютого 2022

Автор фото, Inna Sovsun

Міністерство освіти та науки скасувало свій попередній наказ про оголошення нового конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Це сталося після складних виборів в університеті, які супроводжувалися конфліктами та взаємними звинуваченнями.

У результаті виборів президентом обрали Сергія Квіта. Але результати відмовилося визнавати міністерство освіти, чим спровокувало гучний політичний скандал.

Студенти Могилянки у п'ятницю вийшли на акцію протесту під Кабінет міністрів. Вони вимагають відставки міністра Сергія Шкарлета.

Автор фото, Glib Khalapsus

Реакція уряду

Міністерство освіти та науки потрапило під шалену критику після того, як 2 лютого оголосило новий конкурс на посаду президента НаУКМА.

МОН звинувачували у "перевищенні повноважень" та "спробі втрутитися у виборчий процес".

За законом, міністерство освіти і науки не має повноважень визнавати чи не визнавати результати виборів в університетах. Якщо кандидат набрав понад 50% голосів, то МОН зобов'язане підписати з переможцем контракт.

Автор фото, Ігор Когут

Після того, як історія набула розголосу, уряд пізно ввечері у четвер скликав погоджувальну раду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес у Києво-Могилянській академії.

А міністерство освіти скасувало свій наказ про повторні вибори президента Могилянки. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі Сергія Шкарлета після опівночі.

Міністр висловив впевненість, що викладачі разом із студентами "продемонструють згуртованість, не допустять кризи освітнього процесу та інших ризиків".

"Скасуйте міністра, а не вибори"

Але такі заяви не заспокоїли студентів Києво-Могилянської академії, які оголосили безстроковий страйк і вийшли у п'ятницю на акцію протесту.

Автор фото, Ігор Когут

Як розповів ВВС News Україна один зі студентів, який бере участь в акції, до будівлі уряду прийшло близько 300 студентів Могилянки та ще близько кількох сотень студентів інших київських вишів, колишніх випускників та людей, що підтримують університет.

Могилянська спільнота вимагає відставки міністра освіти Сергія Шкарлета, підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом та автономії українських університетів.

Автор фото, Ігор Когут Підпис до фото, На акції був присутній обраний президент НаУКМА Сергій Квіт

Студенти тримали плакати з написами "#SaveMohylyanka", "Шкарлет тимчасовий, Могилянка - вічна", "МОН, згадай закон", "Освітою не торгують", "Шкарлета виправить закон" тощо.

Вибори президента Могилянки

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За останні два роки очільника одного з найстаріших та найпрестижніших вищих навчальних закладів України намагалися обрати п'ять разів.

На останніх виборах головна боротьба за крісло президента НаУКМА розгорнулася між Сергієм Квітом та виконувачкою обов'язків президента НаУКМА, кандидаткою економічних наук Олександрою Гуменною.

Боротьба була запеклою, а її апогеєм стало звинувачення у фальсифікаціях на виборах 27 січня. Зокрема, у приміщення, де відбувався другий тур голосування, зайшли кілька невідомих, які одну скриньку з бюлетенями залили "зеленкою", а іншу скриньку винесли за межі приміщення.

Попри це виборчий процес продовжили, скриньку повернули до приміщення, де проходило голосування, та врахували всі бюлетені з неї під час підрахунку голосів.

За результатами голосування Сергій Квіт набрав понад 52% голосів, а Олександра Гуменна - 42,9%.

Після оголошення результатів Гуменна заявила, що поскаржилася в МОН на порушення, але згодом написала у фейсбуці, що відкликає свій лист.

Автор фото, Наталя Піпа Підпис до фото, Сергія Шкарлета нещадно критикував за плагіат Сергій Квіт

Але 1 лютого МОН, посилаючись на перший лист Гуменної зі скаргами, заявило, що під час виборів "було порушено вимоги законодавства з питань обрання керівника закладу вищої освіти" і оголосило новий конкурс на посаду президента НаУКМА.

Рішення МОН викликало обурення у студентів, його також розкритикували наукові та політичні діячі, зокрема представники влади.

Прихильники Сергія Квіта пов'язали таку реакцію міносвіти з тим, що саме за Квіта нацагентство з питань вищої освіти виявило плагіат у трьох роботах Сергія Шкарлета.