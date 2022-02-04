У Марокко третю добу рятують 5-річного хлопчика, який впав у вузький та глибокий колодязь

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Рятувальники працювали цілу ніч

У Марокко вже другий день рятують дитину, яка впала у колодязь поблизу міста Шефшауен на півночі країни.

Діаметр колодязя настільки вузький, що витягти дитину через нього неможливо. Рятувальники свердлять паралельний отвір, щоби дістатися до хлопчика.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, п'ятирічний хлопчик Раян грався біля колодязя в Тамруті і впав у отвір колодязя завглибшки 32 метри.

Рятувальні роботи тривають з вечора вівторка.

"Порятунок дитини стає дедалі ближчим, - заявив речник уряду Мустафа Байтас. - Наші серця з родиною хлопчика. Ми молимося, щоб він повернувся до них якомога швидше".

Попри падіння на значну глибину, кадри з камери, опущеної в колодязь, показали, що хлопчик живий і у свідомості. Хоча, схоже, у нього є незначні травми голови.

Рятувальники спустили в колодязь кисневу маску, їжу та воду. Також на місці чергує медична бригада, яка готова надати допомогу дитині. На місце події також прибув гелікоптер, щоби доставити малюка до лікарні після того, як його витягнуть із колодязя.

Тисячі людей стежать за порятунком у соцмережах. У Марокко і навіть Алжирі став популярним гештег #SaveRayan. На місці інциденту зібралося багато спостерігачів.

Мохамед Яссін Ель-Квахабі, президент Асоціації спелеологічних і гірських видів діяльності Шефшауену, який допомагав у порятунку, розповів BBC, що роботі перешкоджає вузькість колодязя.

Він додав, що кілька спроб місцевих волонтерів і рятувальників дістатися дна через отвір колодязя закінчилися невдачею.

Основна проблема, що сам отвір дуже вузький. Біля поверхні його діаметр становить близько 45 см, але потім - звужується, пише агенція Reuters.

"На глибині 28 метрів він став ще вужчий, тому ми не могли до нього дістатися", - сказав Ель-Квахабі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Рятувальники розкопали значну площу біля колодязя

На знімках з місця події видно, як п'ять бульдозерів розкопують велику площу паралельно до зовнішнього отвору колодязя, щоби спробувати обійти вузьку конструкцію.

Напередодні рятувальники повідомили, що викопали близько 24 метрів, але до дитини залишалося близько шести метрів.

Пан Ель Куахабі сказав BBC, що тепер це єдиний спосіб, яким рятувальники зможуть дістатися до Раяна.

Але влада боїться, що будь-яке зіткнення з шахтою колодязя може спровокувати зсув і засипати п'ятирічну дитину.