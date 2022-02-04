Китай підтримав Росію, засудивши подальше розширення НАТО

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Особиста зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном відбулась вперше з червня 2019 року

Москва та Пекін оприлюднили спільну заяву за підсумками переговорів під час візиту російського президента Володимира Путіна на Зимові Олімпійські ігри.

У документі Москва стверджує, що підтримує позицію Китаю щодо Тайваню та виступає проти незалежності острова.

Ці події відбувається на фоні напруги на кордоні України. Росія заперечує, що планує вторгнення.

Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели перемовини перед церемонією відкриття Олімпіади.

У Кремлі заявили, що переговори між політиками були "дуже теплими" та конструктивними.

У своїй довгій спільній заяві дві країни звинуватили НАТО в підтримці ідеології Холодної війни. Там також йдеться про те, що обидві країни "серйозно стурбовані" тристороннім безпековим пактом під назвою AUKUS, який уклали між собою США, Велика Британія та Австралія.

Про цю угоду оголосили торік, і, згідно з нею, Австралія побудує атомні підводні човни задля посилення безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Здебільшого це розглядають як спробу протистояти Китаю, який обвинувачують у підвищенні напруги на спільних територіях, ось як Південнокитайське море.

Тим часом Росія заявила, що підтримує політику Пекіна "Єдиний Китай", згідно з якою Тайвань є відколотою провінцією, яка врешті-решт знову стане частиною Китаю.

Однак сам Тайвань вважає себе незалежною країною, з власною конституцією та демократично обраними лідерами.

"Заборонених сфер для співпраці немає", - йдеться у спільному повідомленні в перекладі Кремля.

Однак у російсько-китайській заяві не йдеться про Україну, яка перебуває в центрі напруги між Росією та Заходом.

"Хоча Україна не згадана, на неї чітко натякали, коли обидва (лідери - Ред.) заявили, що виступають проти розширення альянсу НАТО", - аналізує спільну заяву країн Робін Брант, кореспондент ВВС у Шанхаї.

"Для Китаю це тонкий баланс. Пекін має відносини з Україною - політичні та економічні. Будь-яке вторгнення Росії або військовий напад там може зашкодити позиціям президента Сі", - додає Брант.

Автор фото, ВВС

Напередодні США обвинуватили Росію у планах оприлюднити сфабриковане відео нападу на людей, щоб використати це як привід для атаки на Україну.

У Пентагоні вважають, що такий "сфальшований напад" може або "відбутися" на російській території, або бути спрямованим проти російськомовних жителів на сході України.

Але Росія заперечує ці обвинувачення і каже, що США не надали доказів своєї заяви.

Новина про можливе відео з'явилася наступного дня після того, як США заявили, що вишлють більше військових у Східну Європу для підтримки союзників у оборонному альянсі НАТО.

Росія вважає такий крок "деструктивним" і таким, що нібито доводить, що російські побоювання щодо розширення НАТО на схід є виправданими.