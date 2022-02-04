"Був би посланий". Монастирський вперше прокоментував скандальне відео з Трухіним

17 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Голова МВС каже, що "послав" би Трухіна, якби той йому подзвонив

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що був "вражений" відео, на якому депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін після минулорічного ДТП намагається впливати на патрульних, натякаючи на хабар та зв'язки з Монастирським.

Про це міністр заявив журналістам 4 лютого, повідомляє Суспільне.

Монастирський також запевнив, що Трухін йому не дзвонив з приводу ДТП.

"Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань "порєшать". Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може", — наголосив він.

"І якщо він би мені телефонував, то був би "посланий" в той же момент", — запевнив Монстирський.

Міністр додав, що будь-яка особа, незалежно від посади, має нести відповідальність за те, що вчинила.

Водночас Монастирський переконував журналістів, що відео, яке через пів року після ДТП оприлюднила "Українська правда", він раніше не бачив, тож воно його вразило.

"Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. На той час мені сказали, що цих записів немає", — заявив міністр.

За його словами, нині національна поліція проводить службове розслідування.

"Я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином, де це відео могло бути передане чи зникло. Ми це побачимо", — пообіцяв Монастирський.

Скандал з Трухіним

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що нібито депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Розслідування ДТП за участі Олександра Трухіна оприлюднила "Українська правда"

Протягом пів року з часу ДТП правоохоронні органи так і не змогли однозначно сказати, хто був за кермом та чи був Трухін в стані алкогольного сп'яніння.

Тоді на захист Трухіна стала фракція "Слуга народу" та навіть президент Зеленський, який заявив, що "ніхто не помер" і слід почекати результатів слідства.

Але 1 лютого цього року "Українська правда" оприлюднила відео з начебто натільної камери патрульного поліцейського, який зупинив у той день Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Автор фото, Oleksii Bratushchak/Facebook Підпис до фото, Кадр з відео. Біля чорного авто стоїть чоловік, схожий на Олександра Трухіна

В результаті на наступний день Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухіну не місце також у фракції, але він висловив сподівання, що депутат вийде з політсили сам.

Державне бюро розслідування запевнило, що досі не мало таких матеріалів у своєму розпорядженні, а офіс генпрокурора пообіцяв розібратися та передати справу Національному антикорупційному бюро.