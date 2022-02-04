США попередили про провокацію росіян, Путін шукає підтримки в Пекіні. Теленовини ВВС
У випуску 4 лютого:
- США і Велика Британія попередили про плановану росіянами провокацію із фальшивим відео. У Москві кажуть - вигадки.
- Путін провів перший за два роки саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Чим Китай може допомогти Росії? Аналіз кореспондентів ВВС у регіоні.
- Олімпіада стартувала, але це свято - не для всіх китайців.
- Право не відповідати. У Бельгії почало діяти законодавство, що забороняє турбувати співробітників на вихідні і по вечорах. Ех, усім би так!
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