США попередили про провокацію росіян, Путін шукає підтримки в Пекіні. Теленовини ВВС

У випуску 4 лютого:

  • США і Велика Британія попередили про плановану росіянами провокацію із фальшивим відео. У Москві кажуть - вигадки.
  • Путін провів перший за два роки саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Чим Китай може допомогти Росії? Аналіз кореспондентів ВВС у регіоні.
  • Олімпіада стартувала, але це свято - не для всіх китайців.
  • Право не відповідати. У Бельгії почало діяти законодавство, що забороняє турбувати співробітників на вихідні і по вечорах. Ех, усім би так!

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