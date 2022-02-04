США попередили про провокацію росіян, Путін шукає підтримки в Пекіні. Теленовини ВВС

38 хвилин(и) тому

Ви також можете подивитись випуск на YouTube .

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.