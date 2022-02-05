Батьки подарували донці ДНК-тест, і виявилось, що в неї інший біологічний батько

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Family photo Підпис до фото, Джессіка дізналась, що не має біологічного зв'язку зі своїм батьком, коли їй було майже 30

Подружжя зі США судиться з клінікою з лікування безпліддя після того, як дізналося, що їхня доросла дочка не має біологічної спорідненості зі своїм батьком.

Майк і Джанін Гарві виявили помилку після того, як подарували своїй дочці на Різдво домашній ДНК-тест від популярного генеалогічного сервісу AncestryDNA.

Два роки тому дівчина сама попросила подарувати їй тест, що дозволяє знайти своїх предків. Джессіка знала, що її тато має італійське коріння. Тож вирішила пошукати далеких родичів у Європі. А натомість дізналася, що її батько їй нерідний.

У клініці з лікування безпліддя кажуть, що серйозно ставляться до такого звинувачення.

"Я була на роботі, коли прийшли результати тесту. Відкрила лист і бачу, що в мене англійське коріння. Ірландське, валлійське, німецьке. А де італійське, може, сицилійське? Що? Ні?", - розповіла Джессіка CBS News.

Подальше тестування показало, що ймовірність того, що вона біологічно пов'язана зі своїм батьком, дорівнює 0%.

Автор фото, Family photo

Майк і Джанін пройшли через процедуру запліднення, відому як внутрішньоматкова інсемінація, у лікарні штату Огайо у 1991 році, і наступного року в них народилася донька. Процедура передбачає введення сперми партнера безпосередньо в матку, щоб збільшити шанси завагітніти.

За словами подружжя Гарві, впродовж майже 30 років в них не було жодної підозри, що щось не так.

"Це як прокинутися в чужому житті", - сказали вони на пресконференції на початку цього тижня.

Пара стверджує, що для запліднення Джанін Гарві клініка Summa Health System використала генетичний матеріал незнайомця.

У позові йдеться, що сім'я розшукала біологічного батька Джессіки, який лікувався від безпліддя одночасно з родиною Гарві у тій самій клініці.

Джессіка заявила, що розмовляла з ним, і він сказав, що радий дізнатися, що все-таки став батьком.

Клініка Summa Health System також дала коментар.

"Ми серйозно ставимося до цієї заяви і розуміємо, який вплив вона має на сім'ю. Ми поки що не зустрічалися з сім'єю і не робили власних тестів", - йдеться в заяві, яку опублікувала CBS News.

Між тим, це не перший випадок подібної плутанини.

Кілька років тому мешканці Каліфорнії Дафне Кардінале імплантували чужий ембріон. В той час як інша клієнтка клініки виношувала її дитину. З'ясувалося це після того, як у 2019 році Дафне народила дівчинку, яка, за словами подружжя, не була схожа на них.

Врешті-решт дві сім'ї здали ДНК-тест і помінялися немовлятами.