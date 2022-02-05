"Путін ніколи не спить". Соцмережі жартують з кадрів під час виходу української команди на Олімпіаді

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У соцмережах під час відкриття Олімпіади широко розійшлося відео, на якому кадри збірної України, що виходить на арену олімпійського стадіону, чегрувалися з відео з президентом Росії Володимиром Путіним, який сидів у кріслі на самоті із заплющеними очима.

Це були кадри прямого ефіру відкриття Ігор, найчастіше автори постів посилаються на трансляцію американської телекомпанії NBC News.

Деякі коментатори вирішили, що Путін демонстративно вдав, що спить чи й справді заснув під час виходу української збірної, але потім російський президент все ж розплющив очі й почав спостерігати за спортсменами.

Фото та відео широко розійшлися у соцмережах.

"Я просто заплющу очі і вдам, що їх не існує": російський президент, коли збірна України виходить на церемонію відкриття Олімпійських ігор, - написала у твіттері журналістка Ольга Токарюк.

"Путін самотньо дрімає, коли делегація України входить на церемонію відкриття Олімпіади. Це перший із багатьох незручних кадрів із цих ігор у Пекіні", - написав у твіттері журналіст Марк Девіс.

"Путін ніколи не спить", - жартують інші користувачі.

Ці Олімпійські ігри в Пекіні називають найсуперечливішими за останні десятиліття.

Окрім жорстких коронавірусних обмежень, змагання відбуваються в умовах політичної напруги через численні звинувачення КНР у порушенні прав мусульман-уйгурів у Сіньцзяні.