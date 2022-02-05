Рятувальники дедалі ближче до хлопчика, що впав у криницю. Драма в Марокко

33 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Рятувальники викопали величезну яму біля колодязя

Рятувальники, які відчайдушно намагаються дістатися до п'ятирічного хлопчика, що впав у глибоку криницю в Марокко, почали завершальну стадію своєї операції з порятунку.

Вони працювали всю ніч, щоб дістатися до хлопчика, якого місцеві ЗМІ називають Раяном. Чотири дні тому він впав у 32-метровий колодязь з вузьким отвором.

За цією складною операцією спростерігає вся країна вже протягом кількох днів. На місці події зібралися тисячі людей.

У суботу місцеві ЗМІ повідомили, що рятувальники перебувають на відстані 1,8 м від хлопчика.

Завдання стало ще більш небезпечним через побоювання зсуву грунту.

Тому біля колодязя бульдозерами викопали величезну траншею, і влада каже, що рятувальники "майже на місці".

Як тільки траншея досягне тієї ж глибини, що й колодязь, рятувальники зможуть почати копати горизонтально, щоб дістатися до хлопчика.

"Ми майже на місці, - сказав один з керівників операції Абдесалам Макуді в п'ятницю вдень. - Ми працюємо без перерви вже три дні, всі втомилися, але команда рятувальників тримається".

Хлопчика намагаються врятувати з вечора вівторка. Операція триває під керівництвом Управління цивільного захисту Марокко в маленькому містечку Таморо на півночі країни.

Дороги навколо міста заставлені автомобілями та автобусами, а тисячі людей підбадьорюють рятувальників на місці.

Живий і притомний

Батько Раяна ремонтував колодязь, коли туди впала дитина. Він каже, що вони з мамою хлопчика "спустошені та дуже стурбовані".

"В ту єдину мить, коли я відвів від нього очі, малий упав у колодязь", - сказав він новинному сайту le360 у середу.

У розмові з марокканськими ЗМІ зі сльозами на очах мати Раяна розповіла: "Уся родина пішла шукати його. Тоді ми зрозуміли, що він впав у колодязь. Я все ще сподіваюся, що ми його знайдемо живим".

У четвер в колодязь опустили камеру, і на тих кадрах було видно, що хлопчик був живий і притомний, хоча, судячи з усього, він дістав незначні травми голови.

Рятувальники спустили в колодязь кисневу маску, їжу та воду, а також на місці працює медична бригада, яка готова надати допомогу хлопчику. На місце події також прибув гелікоптер, щоб доставити дитину до лікарні, щойно її витягнуть.

У марокканських соціальних мережах хештег #SaveRayan набув популярності по всій країні.

Автор фото, AFP