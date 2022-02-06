П'ятирічний Раян, який провалився у колодязь в Марокко, помер

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тіло дитини відвезли на швидкій

Рятувальникам і волонтерам не вдалося врятувати життя п'ятирічному хлопчику Раяну, який провалився у криницю в північному Марокко. Група рятувальників увечері в суботу вийшла з викопаного ними тунелю з дитиною на руках.

Загибель хлопчика підтвердив король Марокко Мохаммед VI.

Ще під землею, коли рятувальники тільки-но добралися до Раяна, дитину обстежили медичні фахівці. Причиною смерті могло стати тривале перебування під землею чи травми голови.

Рятувальна операція, ускладнена небезпекою зсуву ґрунту та безліччю валунів на шляху у копачів, тривала кілька днів. У п'ятницю ввечері бригада рятувальників та волонтерів заявила, що їй залишається пройти три метри, у суботу вдень залишалося менше за метр.

Сумніви в тому, чи дитина жива, супроводжували всю операцію. За кілька годин до порятунку у колодязь опустили кисневу маску, їжу та воду, але незрозуміло, чи Раян зміг ними скористатися.

У суботу ввечері місцеве телебачення показало кадри, на яких рятувальники виносили з виритого ними тунелю дитину, загорнуту у жовту ковдру.

Незадовго до цього глава бригади рятувальників Абдельхаді Тамрані заявив, що по кадрах спущених у колодязь камер було незрозуміло, в якому стані п'ятирічний Раян - він просто лежав на боці. "Сподіваюся, ми дістанемо його живим", - сказав Тамрані.

Операцію з порятунку хлопчика транслювалася у прямому ефірі. За нею стежила вся країна.

Щоби дістатися до хлопчика, рятувальники викопали паралельно колодязю тунель, а потім пробурили триметрову перемичку. Операція тривала з вечора у вівторок. "Ми майже біля мети, - сказав у п'ятницю вдень один із керівників операції Абдесалам Макуді. - Ми працювали без перерви протягом трьох днів, і втома дається взнаки, але вся команда рятувальників тримається".

Паралельний тунель довелося копати через те, що криниця, в яку впала дитина, дуже вузька, а на глибині 28 метрів, де вона застрягла, звужується ще сильніше. Через те, що ґрунт у цьому районі кам'яно-піщаний, рятувальники не ризикнули розширювати отвір колодязя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У викопаному паралельно колодязю тунелі проклали труби з металу та алюмінію, щоб витягнути хлопчика

Врятувати Раяна

За операцією порятунку стежила вся країна. За повідомленнями рятувальників, у четвер їм вдалося опустити на дно колодязя кисень та воду за допомогою мотузки.

"Я зміг поговорити з дитиною, я запитав, чи чує вона мене. Він відповів. Я почекав близько хвилини і побачив, що хлопчик скористався киснем", - розповів місцевому ЗМІ волонтер Червоного Хреста та Півмісяця Імад Фахмі.

Потім рятувальники також опустили на дно камеру, щоб слідкувати за хлопцем. Попри падіння з великої висоти, на кадрах відеозапису було видно, що хлопчик притомний, але у нього помітили травми голови.

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Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальні роботи не припинялися й вночі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мати хлопчика чекає на його порятунок

Тисячі людей висловили підтримку хлопчику у соцмережах: хештег #SaveRayan перебуває у топі трендів Твіттера в Марокко. Пост із підтримкою Раяна виклав відомий алжирський футболіст Ріяд Марез.

Раяну та солідарності з ним також був присвячений суботній випуск ток-шоу популярного марокканського ведучого Рашида Аллалі.

Імовірно, дитина провалилася у колодязь, коли грала з ним поруч. Батько Раяна розповів місцевим ЗМІ, що кілька годин шукав сина, після чого зрозумів, що він опинився під землею.