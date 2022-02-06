Росія на 70% готова до вторгнення в Україну - американські чиновники

44 хвилин(и) тому

Автор фото, TASS/Getty Images Підпис до фото, Минулого місяця російські війська проводили навчання під Ростовом

За словами американських чиновників, Росія зібрала близько 70% військового потенціалу, необхідного для повномасштабного вторгнення в Україну протягом найближчих тижнів.

Очікується, що з середини лютого земля замерзне і затвердіє, що дозволить Москві завезти важче обладнання, зазначили чиновники.

За повідомленнями, Росія має понад 100 тисяч військових біля кордонів України, але заперечує плани нападу.

Представники США не надали доказів своєї оцінки.

Вони сказали, що інформація заснована на розвідувальних даних, але вони не змогли надати деталі через її конфіденційність, повідомляють американські ЗМІ.

Чиновники також заявили, що не знають, чи вирішив президент Росії Володимир Путін здійснити такий крок, додавши, що дипломатичне вирішення конфлікту все ще можливе.

На умовах анонімності двоє американських чиновників повідомили агентству Reuters, що погодні умови забезпечать максимальне вікно для Росії, щоби перемістити обладнання приблизно з 15 лютого до кінця березня.

За повідомленнями, чиновники попереджали, що вторгнення Росії в Україну може спричинити загибель до 50 тисяч мирних жителів. Вони також припустили, що внаслідок нападу українська столиця Київ може впасти за кілька днів і спровокувати кризу біженців у Європі.

Додаткові американські війська прибувають до Польщі для підтримки сил західного військового альянсу НАТО в регіоні.

Перша група висадилася у Ряшеві на південному сході країни в суботу. Адміністрація Байдена оголосила кілька днів тому, що направить майже 3000 додаткових військових до Східної Європи.

Москва каже, що її війська перебувають у регіоні для військових навчань, але Україна та її західні союзники залишаються стурбовані тим, що Кремль планує почати штурм.

Напруга виникла майже через вісім років після того, як Росія анексувала український півострів Крим і підтримала криваве повстання на сході Донбасу.

Москва звинувачує український уряд у невиконанні Мінських угод щодо відновлення миру на сході України, де підтримувані Росією повстанці контролюють територію. З 2014 року у конфлікті загинуло щонайменше 14 тисяч людей.

Росія наполягає на недопущенні України в НАТО.

Суперництво між Росією та США, які досі володіють найбільшими ядерними арсеналами у світі, бере початок із часів холодної війни. Україна тоді була важливою частиною комуністичного Радянського Союзу.