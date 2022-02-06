Каміла буде королевою-консортом. Єлизавета II звернулась до нації

23 хвилин(и) тому

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Королева Єлизавета II попросила вважати Каміллу Паркер-Боулз, другу дружину принца Чарльза, королевою-консортом, після того, як Чарльз зійде на престол.

Про це британський монарх зазначила у своєму зверненні до нації з приводу Платинового ювілею правління.

Раніше у герцогині Корнуолльської такого титулу не було.

Привід звернення королеви до нації - перший в історії Платиновий ювілей британського монарха: у неділю виповнюється 70 років з початку правління Єлизавети II.

"Коли прийде час і мій син стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, яку надавали мені. Я щиро хотіла б, щоб, коли настане час, Камілла стала королевою-консортом і продовжила б вірну службу ", - йдеться у письмовому зверненні королеви.

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Документ опублікували невдовзі після прийому з нагоди ювілею.

Таким чином, теперішня дружина Чарльза, друга після принцеси Діани, автоматично отримає титул королеви-консорту, тобто дружини члена королівської сім'ї після того, як принц Чарльз зійде на престол.

"Я бачила, як моя мати виконувала цю роль під час правління мого батька", - йдеться у зверненні королеви.

У минулому, із консортами-чоловіками, це питання вирішувалося по-різному. Наприклад, герцог Единбурзький, який помер минулого року, носив титул принца-консорту, а не короля.

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Чарльз та Камілла побралися у 2005 році.

До цього Чарльз був одружений на принцесі Діані, але в 1996 вони розлучилися, а через рік Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

Королева Єлизавета II є першим британським монархом, який правив 70 років і досяг Платинового ювілею.

Королева почала правити, коли їй було 25 років після смерті її батька Георга VI 6 лютого 1952 року.

Зараз королеві 95 років.

Урочистості з нагоди Платинового ювілею царювання королеви Єлизавети II почнуться в неділю 6 лютого, а їхня кульмінація буде в червні, коли в Британії оголошено довгі вихідні з 2 по 5 червня.

У рамках святкувань у країні пройде низка концертів, вечірок та інших заходів, а королівські палаци Балморал та Сандрінгем будуть відкриті для відвідувачів в останні три дні свят.