Росія поскаржилась в УЄФА через українські кричалки

19 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Гра була запеклою

Російський футбольний союз направив скаргу до УЄФА через кричалки українських вболівальників під час матчу з мініфутболу, повідомляє російська державна агенція ТАСС.

Росіяни обіграли українців із рахунком 3:2 у п'ятницю, 4 лютого. Це був півфінал чемпіонату Європи з мініфутболу.

Гра була напруженою. Перший гол росіяни забили на перших же хвилинах матчу, ще один - ближче до кінця першого тайму. Невдовзі Україна відіграла один гол.

У другому таймі збірна Росії забила третій, а українці відповіли голом за 5 хвилин до завершення часу. В останні хвилини боротьба була особливо запеклою, українці створили кілька моментів, але зрівняти рахунок їм не вдалось.

Українські вболівальники неодноразово скандували образливі кричалки на адресу суперників, заявили у РФ.

Тепер Росія вимагає від Союзу європейських футбольних асоціацій відкрити дисциплінарне розслідування через поведінку фанів.

"Українські вболівальники проголошували висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і містили заклики до вбивства російських громадян", - йдеться у повідомленні Російського футбольного союзу.

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У 2014 році Росія анексувала Крим і підтримувала військами та зброєю бойовиків на Донбасі. У результаті цього конфлікту загинули десятки тисяч людей, а частина територій Донецької та Луганської областей стали непідконтрольні українському уряду.

З осені 2021 року напруга зросла ще більше через скупчення російських військ біля східних кордонів України. Розвідка західних країн і західні лідери попереджають про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення на територію України.

Москва все заперечує.

У 2014 році українські футбольні фанати вигадали кричалку з образами на адресу російського президента, яку вже впродовж восьми років виконують тисячі вболівальників під час майже кожного футбольного матчу та інших спортивних змагань.