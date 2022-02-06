Вчені з'ясували, як говорять риби

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Риба-жаба - це одна з найбалакучіших риб

Німий як риба - хто ж не знає цієї приказки. Проте еколог Корнеллського університету Аарон Райс стверджує, що настав час відмовитися від цього стереотипу, тому що риби ось уже як 155 млн років вміють розмовляти.

Підводний світ, за його словами, сповнений воркування, цвірінькання, вухання і завивань, подібних до тих, якими наповнений ліс.

А коралові рифи - це майже дискотека, причому головні, хто створює там шум - це риби.

"Ми давно знали, що деякі риби здатні видавати окремі звуки, але це завжди вважалося рідкісним винятком з правил", - говорить Райс.

Іхтіологи виходили з того, що мова рибам ні до чого, тому що всі потрібні повідомлення вони передають своїм кольором, рухами або на крайній випадок електричними імпульсами.

Але, як з'ясувалося, риб'ячий світ багатоголосий, і деякі риби навіть співають на заході сонця і світанку, як птахи.

"Ми не звертали на це уваги, тому що риб, як правило, не видно і тим більше не чутно, а фахівці в області підводної акустики всю увагу приділяли китам і дельфінам, - каже колега Райса по Корнеллському університету нейролог Ендрю Басс. - Але у риб теж є голоси!".

Уважно вивчивши анатомічну будову риб і записи звуків, які вони видають у різних діапазонах, Райс з колегами виявили кілька фізіологічних рис, що дозволяють рибам з групи променепері (Actinopterygii) видавати звуки не тільки за допомогою голосових зв'язок.

"Вони можуть скреготіти зубами або видавати звуки завдяки руху тіла у воді, до того ж у ході еволюції у них розвинулися різні спеціалізовані характеристики, - пояснює у своїй роботі Райс. - Можливо, найпоширеніша - це адаптація м'язів, пов'язаних із плавальним міхуром. Наприклад, у риби-жаби м'язи плавального міхура скорочуються найшвидше у світі хребетних. А це вже високотехнологічна адаптація".

Загалом, як вважають вчені, дві третини зі 175 сімейств риб, швидше за все, спілкуються за допомогою звуків, які вони видають.

Автор фото, ALEX MUSTARD/NATUREPL.COM

На додаток, "рибина мова", зважаючи на все, виникла близько 155 млн років тому - приблизно в той же час, коли "заговорили" наземні хребетні, наші далекі предки.

"Якщо вдуматися, риби вміють усе: вони можуть дихати повітрям, літати, що завгодно. Так що мене зовсім не дивує їхня здатність видавати звуки", - зізнається Райс.

Як і у випадку з людьми, деякі риби "балакучіші" за інших.

Одними з найбільш балакучих можна назвати сома та рибу-жабу.

Однак Райс зазначає, що "прослуховування" пройшли далеко не всі види - можливо, в природі є й більш балакучі риби.