Тисяча за вакцинацію. Українці купили книжок на 900 млн грн

53 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

За майже два місяці українці витратили 2,5 млрд гривень з грошей за щеплення. Найбільше - на книжки. Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль.

Загалом подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн за вакцинацію. Найпопулярнішими напрямами, за словами прем'єра, є книжки - 885 млн грн, кіно - 568 млн грн і залізничні квитки - 284 млн грн.

Кілька тижнів тому українцям віком 60+ дозволили витрачати гроші за щеплення на ліки. На ліки витратили 179 млн грн.

Від 7 лютого отримати гроші за щеплення зможуть підлітки від 14 років.

В уряді також розширили перелік, на що можна витрачати гроші за вакцинацію.

До сфер спорту, розваг, подорожей додалися освітні курси, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарська продукція.

Програма "єПідтримка" з виплати грошей за вакцинацію працює з грудня 2021 року.

Люди, які отримали 2 дози вакцини і мають додаток "Дія", можуть отримати від держави тисячу гривень та витратити їх на передбачені програмою напрямки.

Ті, хто зробив бустерну дозу, отримають ще 500 гривень.

Так в уряді сподіваються заохотити людей до щеплення.

"єПідтримка" триватиме рік до 18 грудня 2022 року.

Кошти надають на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн - шляхом безготівкового розрахунку через термінали компаній. Якщо за чотири місяці гроші не витратили, вони повертаються державі.

У другому-третьому кварталі 2022 року розпочнуть другий етап програми. Людям запропонують альтернативний офлайн-механізм отримання грошей без додатка "Дія".

"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - пояснили в мінекономіки.