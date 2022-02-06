Платиновий ювілей королеви: Єлизавета II приймає численні вітання

38 хвилин(и) тому

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У неділю королева Великої Британії Єлизавета II відзначає Платиновий ювілей.

Вона стала першим британським монархом, який править 70 років.

Цей день королева проводить у родинному колі, отримуючи численні привітання.

Син Єлизавети II та майбутній спадкоємець престолу принц Уельський привітав королеву з ювілеєм, назвавши її правління протягом семи десятиліть визначним досягненням.

"Відданість королеви добробуту свого народу з кожним роком викликає все більше захоплення", - заявив він.

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Принц Чарльз також прокоментував розпорядження Єлизавети II, щоб його дружина Камілла в майбутньому отримала титул королеви-консорту.

"Ми глибоко усвідомлюємо, яку честь виявляє нам бажання моєї матері", - заявив він, додавши, що Камілла завжди підтримувала його у служінні Її Величності та підданим.

Королева зійшла престол у віці 25 років 6 лютого 1952 року.

За словами Єлизавети II, через 70 років цей день вона пам'ятає не лише, як початок свого правління, а і як день смерті батька, короля Георга VI.

"Я хотіла б висловити всім вам свою подяку за підтримку", - йдеться у зверненні, яке королева підписала: "Ваша слуга, Єлизавета".

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Платиновий ювілей припав на перший рік без герцога Единбурзького, з яким королева була одружена 73 роки. Він помер минулого року.

Вона згадала, як багато їй дала підтримка принца Філіпа і подякувала за добросердечність "людей усіх національностей, віросповідань та віку в нашій країні".

Серед тих, хто привітав королеву, були Борис Джонсон, Тереза Мей і Девід Кемерон - троє з 14 британських прем'єр-міністрів, що змінилися за час її правління.

Тереза Мей, назвала королеву видатною жінкою, яка присвятила своє життя служінню своєму народу та британській родині народів.

"Немає кращого прикладу гідного виконання громадського обов'язку та служби", - заявив Джеймс Кемерон.

Кульмінація урочистостей відбудеться на початку літа: у Британії з 2 по 5 червня оголошено загальнонаціональні вихідні.

У рамках святкувань у країні пройде низка концертів, вечірок та інших заходів, а королівські палаци Балморал та Сандрінгем будуть відкриті для відвідувачів в останні три дні свят.