Макрон хоче угоди про "новий баланс", щоб умиротворити Путіна
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія законно висловлює свої власні занепокоєння через безпеку, а угода, яка дозволить уникнути війни в Україні, можлива.
Перед переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться у Москві в понеділок, французький президент закликав до "нового балансу" для захисту європейських держав та умиротворення Росії.
Він підкреслив, що суверенітет України - не питання дискусії.
Протягом останніх кількох місяців Росія збирала війська на кордоні з Україною, але заперечувала плани вторгнення.
Москва також висунула низку вимог, зокрема, йшлося про те, щоб НАТО відмовило Україні у членстві в альянсі та зменшило свою військову присутність у Східній Європі.
Західні країни відкинули це, натомість запропонувавши інші сфери переговорів, наприклад, переговори про скорочення ядерної зброї.
Макрон заявив виданню Journal du Dimanche, що метою Росії є "не Україна, а роз'яснення правил... з НАТО та ЄС".
Він висловив сподівання, що його діалогу з російським президентом буде достатньо, щоб запобігти військовому конфлікту. Макрон також додав, що він вірить, що Путін буде відкритим для обговорення ширшого кола питань.
Президент Франції, який також розмовляв з президентом США Джо Байденом у неділю, заявив, що вважає неправильним очікувати від Москви односторонніх заходів для деескалації ситуації, і сказав, що Росія має право висловлювати власні занепокоєння.
Але, за його словами, налагодження діалогу з Росією не може "пройти через ослаблення будь-якої європейської держави".
"Ми повинні захистити наших європейських братів, запропонувавши новий баланс, здатний зберегти їхній суверенітет і мир", - сказав він.
"Це потрібно робити, поважаючи Росію та розуміючи сучасні травми цього великого народу і великої нації".
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Поїздка до Москви 7 лютого, а потім до Києва наступного дня відбувається в узгодженні з німецькими та американськими союзниками.
Поява Макрона в центрі міжнародної політики також відбувається напередодні президентських виборів у Франції у квітні.
Французький президент раніше закликав до відновлення відносин з Росією, а в січні він заявив, що ЄС має почати власний діалог з Москвою, а не покладатися на Вашингтон.
Тим часом уряд США знову попередив, що Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.
"Будь-якого дня Росія може почати військові дії проти України або це може бути через кілька тижнів", - сказав Fox News в неділю радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Раніше двоє американських чиновників повідомили Reuters, що Росія зібрала близько 70% військового потенціалу, необхідного для повномасштабного вторгнення в Україну.
Втім міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, схоже, вважає загрозу перебільшеною.
"Не вірте апокаліптичним прогнозам. У різних столицях різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій", - написав він у неділю в твіттері.