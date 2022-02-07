Netflix купив права на показ фільму Сенцова "Носоріг"
Американська платформа Netflix придбала права на онлайн показ фільму "Носоріг" (Rhino) українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив сам режисер у фейсбуці.
"Носоріг" - перший фільм, який він зняв після звільнення з російської тюрми.
Кримчанина Сенцова заарештували після анексії півострова в 2014 році. Російська влада звинуватила його в тероризмі та засудила до 20 років позбавлення волі.
У 2019 році його звільнили під час обміну полоненими.
Стрічка "Носоріг" - кримінальна драма, що розповідає про бандитські 1990-ті роки. Її презентували на Венеційському кінофестивалі у вересні 2021 року.
У широкий прокат в Україні фільм виходить у 2022 році.
За словами режисера, бюджет фільму - 2,6 мільйона євро, профінансували його Держкіно і міжнародні фонди.