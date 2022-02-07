Netflix купив права на показ фільму Сенцова "Носоріг"

25 хвилин(и) тому

Американська платформа Netflix придбала права на онлайн показ фільму "Носоріг" (Rhino) українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив сам режисер у фейсбуці.

"Носоріг" - перший фільм, який він зняв після звільнення з російської тюрми.

Кримчанина Сенцова заарештували після анексії півострова в 2014 році. Російська влада звинуватила його в тероризмі та засудила до 20 років позбавлення волі.

У 2019 році його звільнили під час обміну полоненими.

Стрічка "Носоріг" - кримінальна драма, що розповідає про бандитські 1990-ті роки. Її презентували на Венеційському кінофестивалі у вересні 2021 року.

У широкий прокат в Україні фільм виходить у 2022 році.

За словами режисера, бюджет фільму - 2,6 мільйона євро, профінансували його Держкіно і міжнародні фонди.