ДБР натякає, що керував машиною не Трухін. "Водій був у червоному"

58 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Розслідування ДТП за участі Олександра Трухіна оприлюднила "Українська правда"

Державне бюро розслідування (ДБР) повідомляє, що в день скандального ДТП з депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним "на усіх камерах на шляху від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору".

Щоб дійти такого висновку, ДБР вивчило відео з понад тисячі камер, повідомляє пресслужба бюро.

ДБР оприлюднило нарізку відео, на якому видно, що за кермом авто перебуває чоловік в червоному.

Автор фото, ДБР

Водночас на відео з місця аварії, оприлюдненому "Українською правдою" 1 лютого, видно, що Трухін одягнений в білу сорочку та піджак, а червона футболка на іншому чоловіку, який повідомляє поліції, що саме він був за кермом.

Автор фото, УП

Після скандального ДТП правоохоронні органи пів року не могли дати однозначної відповіді, хто саме був за кермом авто, яке спричинило ДТП, в якому постраждали шестеро людей, в тому числі двоє дітей.

У повідомленні ДБР визнає, що відео з камер саме на відрізку дороги, де сталася аварія, досі немає.

"Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження, - повідомляє ДБР. - Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання - п'ята - триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія".

ДБР зазначає, що справа вже має обсяг у п'ять томів, слідство допитало всіх ключових свідків, в тому числі поліцейського, відео з камери якого поширила "Українська правда".

"Слідчі мають з'ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію", - зазначає ДБР.

Водночас в бюро наголошують, що не мають "жодних намірів оголошувати підозру поліцейському".

Скандал з Трухіним

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що нібито депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Протягом пів року з часу ДТП правоохоронні органи так і не змогли однозначно сказати, хто був за кермом та чи був Трухін в стані алкогольного сп'яніння.

Тоді на захист Трухіна стала фракція "Слуга народу" та навіть президент Зеленський, який заявив, що "ніхто не помер" і слід почекати результатів слідства.

Але 1 лютого цього року "Українська правда" оприлюднила відео з натільної камери патрульного поліцейського, який зупинив у той день Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Також він кілька разів пропонує винагороду за допомогу - 150 тисяч з сумки, яка лежить в нього в багажнику. Валюту Трухін не вказував.

Поліцейські на відео кілька разів казали, що від Трухіна пахне алкоголем, а здати аналіз депутат відмовився.

Автор фото, Oleksii Bratushchak/Facebook Підпис до фото, Кадр з відео. Біля чорного авто стоїть чоловік, схожий на Олександра Трухіна

В результаті на наступний день Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухіну не місце також у фракції, але він висловив сподівання, що депутат вийде з політсили сам.

Державне бюро розслідування запевнило, що досі не мало таких матеріалів у своєму розпорядженні, а офіс генпрокурора пообіцяв розібратися та передати справу Національному антикорупційному бюро.

Силовики вже розслідують справу щодо можливого замаху на дачу хабаря правоохоронцям.

Сам Трухін усі звинувачення відкидає.