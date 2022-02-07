НАБУ затримала депутата від "Слуги народу" Кузьміних. Деталі справи

7 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Сергій Кузьміних

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в хабарництві.

"Щойно НАБУ та САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. гривень неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Депутата оголосили в розшук 3 лютого через "систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

Депутата, як кажуть слідчі, викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року, а потім генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру.

"Хоча підозрюваного належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував", - заявило НАБУ.

Там також розповіли, що захисник нардепа повідомила слідству телефоном, що депутат перебуває "у закладі охорони здоров'я" та на виклик не прибуде.

"Однак, і сам нардеп, і його захисник відмовляються повідомити слідству про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого перебування мають характер переховування від органів досудового розслідування", - наголосили тоді в НАБУ.

Водночас адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко заявила в коментарі "Стране", що вона та її підзахисний самі приїхали в НАБУ, щоб з'ясувати, чи справді його оголосили в розшук.

Автор фото, НАБУ

Хабар у пів мільйона гривень

Про те, що чинного депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Сергія Кузьміних викрили на одержанні хабаря у пів мільйона гривень, правоохоронці повідомили наприкінці січня.

За даними слідства, посадовець отримав хабар за допомогу в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Він є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Сам він - з Житомира, а його брат, Олег Кузьміних, один з "кіборгів", що захищали Донецький аеропорт.

"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри", - йшлося у заві Давида Арахамії.

Підпис до фото, Олег Кузьміних з братом Сергієм (праворуч) створили фонд допомоги бійцям АТО

Арахамія наполягає, що якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. А партія не буде прикривати правопорушення патріотичними гаслами.

"Ми вітаємо зусилля антикорупційної інфраструктури з виявлення корупційних правопорушень", - додав він.

При цьому 3 лютого партія заявила, що Кузьміних попросив тимчасового виключити його з фракції.

"Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга Народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року. В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку", - йдеться у заяві.

Автор фото, НАБУ