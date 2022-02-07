Протести далекобійників у Канаді. В столиці запровадили надзвичайний стан

1 година тому

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Протести далекобійників проти антиковідних заходів не вщухають у Канаді другий тиждень. Столиця Оттава, за словами мера Джима Вотсона, "цілком вийшла з-під контролю", а кількість протестувальників значно перевищує кількість поліцейських.

Влада вважає, що протести загрожують безпеці мешканців міста. У столиці запровадили надзвичайний стан.

Центр Оттави перекритий автомобілями та наметами. Також надходили повідомлення про напади на расовому ґрунті.

Протести, що отримали назву "Конвой свободи", розпочалися 29 січня у відповідь на нові прикордонні правила, за якими перетинати кордон США та Канади тепер дозволено лише повністю вакцинованим водіям. Невакциновані водії великогабаритних автомобілів повинні дотримуватись двотижневого карантину по поверненню зі США до Канади.

Акція далекобійників швидко переросла у протести проти ковідних обмежень загалом.

Протестувальники зібралися у центрі Оттави біля Парламентського пагорба, їхні вимоги розширилися та включають скасування усіх обмежень по всій країні. Члени "Конвою свободи" також протестують проти уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

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В інтерв'ю канадській радіостанції CFRA мер Вотсон сказав, що протестувальники дедалі менше звертають увагу на те, як їхні дії впливають на оточення. За його словами, постійні автомобільні гудки, сирени та феєрверки перетворюють протест на дуже галасливу вечірку.

"Очевидно, що ми у меншості, і ми програємо цю битву, - сказав він. - Ми зобов'язані повернути собі наше місто".

Мер не повідомив конкретних подробиць, про які дії може йтися, але у неділю поліція Оттави заявила, що може почати арештовувати тих, хто намагається допомогти протестувальникам, доставляючи їм предмети першої необхідності, наприклад, паливо, туалетний папір та харчі.

Надзвичайний стан дасть міській владі додаткових повноважень, у тому числі доступ до обладнання, необхідного екстреним службам.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Канадська поліція погрожує арештовувати тих, хто намагається допомогти протестувальникам

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Багато мешканців Оттави не схвалюють дій протестувальників.

Містяни скаржаться на вантажівки, що перегороджують дороги та блокують проїзд, імпровізовані дерев'яні будівлі у міських парках. Багато хто побоюється втрати доходів і навіть насильства.

Поліція заявила, що стурбована тим, що "Конвой свободи" залучив вкрай праві та екстремістські елементи, і в неділю підтвердила, що розслідує понад 60 ймовірних злочинів, зокрема хуліганство, крадіжки, злочини на ґрунті ненависті та заподіяння матеріальних збитків.

Стефані Карвон, мешканка Оттави та колишня аналітик з національної безпеки канадського уряду, розповіла в інтерв'ю ВВС, що в діях демонстрантів іноді виявляються расистські мотиви, вони часто "дістають" тих, хто носить медичні маски.

За її словами, деякі організатори протесту дотримуються екстремістських поглядів, але успішно замаскували їх під боротьбу з ковідними обмеженнями, чим заслужили симпатії багатьох канадців, які, можливо, не розуміють їхніх справжніх мотивів та поглядів.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images Підпис до фото, Протест далекобійників проти ковідних обмежень уже назвали "Конвоєм свободи"

Одна з учасниць акції Кімберлі Болл розповіла агентству France Press, навіщо кілька годин добиралася до Оттави, щоб приєднатися до протестувальників.

"Через ці обмеження люди втрачають роботу", - каже Болл і додає, що сама вона не впевнена в безпеці та ефективності вакцин проти коронавірусу.

Проте загалом канадці підтримують вимоги щодо вакцинації, і майже 83% населення країни повністю вакциновані.

Недавнє опитування громадської думки, проведене Abacus Data, показало, що 68% канадців вважають, що у них "дуже мало спільного" з протестувальниками. 32% заявили, що у них "багато спільного" з далекобійниками.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images Підпис до фото, 83% канадців повністю вакциновані

Аналіз

Джессіка Мерфі, кореспондентка ВВС

Канадську столицю та парламент не здивуєш великими протестами.

Але очільник поліції Оттави неодноразово заявляв, що з точки зору організації, фінансування та активності учасників "Конвой свободи" - безпрецедентний захід.

Кінця йому поки що не видно, і багато мешканців розчарувалися у діях правоохоронців. Містяни запитують, чому поліція не може покласти край протестам, які грубо порушили хід їхнього повсякденного життя.

Протестувальникам загрожує можливий судовий позов через постійні гудки вантажівок, хоча організатори й заявили, що спробують обмежити шум лише денним часом.

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Оголошення надзвичайного стану - черговий крок міської влади за останні дні, щоб посилити тиск на протестувальників, але поки що незрозуміло, коли ситуація вийде з глухого кута.