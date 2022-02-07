Смертельні лавини в Австрії. Загинуло дев'ятеро людей

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, П'ятьох людей вдалося врятувати

Дев'ятеро людей загинули внаслідок сходження низки лавин у популярному гірськолижному курорті Австрії.

За вихідні на західний Тіроль зійшло понад 100 лавин. Це змусило підняти рівень лавинної небезпеки по всій країні.

Місцева влада назвала ситуацію "безпрецедентною" і попередила про можливі подальші сходження лавин.

Також двоє людей загинули у сусідній Швейцарії, багато людей потребують допомоги рятувальників.

Синоптики прогнозують у Тиролі снігопади та шквальний вітер. Ступінь попередження про лавинну небезпеку в Австрії підняли до четвертого, що означає ймовірність сходження сильних лавин.

З дев'яти людей, які загинули в Австрії, восьмеро перебували в Тіролі, відомому своїми альпійськими гірськими ландшафтами та гірськолижними курортами.

У п'ятницю біля гірськолижного курорту Ішгль на швейцарському кордоні загинули четверо шведських лижників та їхній гід.

Група вирушила на лижах поза трасою, коли їх знесла лавина. За даними рятувальників, лише один член групи врятувався, він зумів викликати допомогу і його вивезли гелікоптером.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гелікоптер рятувальників чергує у горах Австрії

Того ж дня 60-річний чоловік та його 61-річна дружина загинули під час катання на лижах поблизу села Ауффах, повідомила поліція.

58-річний місцевий житель загинув у суботу у Ширмні поблизу міста Інсбрук в результаті сходження лавини, внаслідок якої постраждали ще четверо людей, повідомляє австрійська телекомпанія ORF.

А у неділю 43-річний досвідчений лижник загинув у найзахіднішому регіоні Австрії, Форарльберзі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що до надзвичайних операцій по всьому регіону залучені 480 гірських рятувальників, а також австрійські збройні сили та армійські гелікоптери.

Лавини є розповсюдженим явищем в горах Австрії та Швейцарії.

Рятувальники радять недосвідченим лижникам залишатися на відкритих лижних трасах, а досвідченим лижникам триматися якомога далі від дуже крутої місцевості.