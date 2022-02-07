Самоізоляцію через ковід в Україні скоротили. Все через омікрон

50 хвилин(и) тому

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Для хворих на COVID-19 термін самоізоляції скоротили до 5 днів через коротший інкубаційний період омікрону, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

"Через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова — відсутність симптомів", — йдеться в повідомленні МОЗ в телеграмі.

У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково.

Водночас додають у відомстві, якщо минуло менш як 5 днів, а результат ПЛР-тестування негативний, то це також є підставою для завершення самоізоляції.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.

За добу 6 лютого в Україні виявили понад 23 тисячі нових підтверджених випадків COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я раніше заявляло, що очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Гроші за вакцинацію

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже щеплено 15 млн людей.

Щоб заохотити людей до щеплення уряд запустив програму єПідтримка.

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З грудня 2021 року люди, які пройшли повний курс вакцинації і мають додаток "Дія", можуть отримати від держави тисячу гривень та витратити їх на передбачені програмою напрямки.

Ті, хто зробив бустерну дозу, отримають ще 500 гривень.

Програма "єПідтримка" триватиме рік - до 18 грудня 2022 року.

Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн - шляхом безготівкового розрахунку через термінали компаній.

Найпопулярнішими видами витрат стали книжкові магазини, кінотеатри, театри, концерти та розважальні послуги, залізничні та авіа пасажирські перевезення, спорт та ліки.