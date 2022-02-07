Королева Єлизавета II: 70 років правління за дві хвилини

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Королева Єлизавета II: 70 років правління за дві хвилини

42 хвилин(и) тому

Королева Єлизавета II стала першим в історії британським монархом і єдина серед нині живих світових монархів, яка відсвяткувала платиновий ювілей - 70 років правління.

Святкування, які почалися 6 лютого, триватимуть протягом усього 2022 року.

Дивіться стислий огляд правління Єлизавети II.