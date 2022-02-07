Королева Єлизавета II: 70 років правління за дві хвилини
Королева Єлизавета II: 70 років правління за дві хвилини
Королева Єлизавета II стала першим в історії британським монархом і єдина серед нині живих світових монархів, яка відсвяткувала платиновий ювілей - 70 років правління.
Святкування, які почалися 6 лютого, триватимуть протягом усього 2022 року.
Дивіться стислий огляд правління Єлизавети II.
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