"Наступні дні будуть вирішальними". Путін та Макрон говорили про Україну шість годин

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Кремлі пізно ввечері закінчилися переговори президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона. Вони обговорювали загострення російсько-українських відносин майже шість годин та натякнули, що "точки" порозуміння між Росією та Заходом - можливі.

Візит Макрона в Москву відбувся на фоні значного політичного напруження. Москва зосередила біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових, а також висунула вимоги до США та НАТО припинити розширення на схід та ніколи не приймати в альянс Україну.

Захід твердить, що РФ планує напад на Україну, але сама Росія це заперечує. У неділю американські чиновники заявили, що Росія стягнула до кордону 70% військових і техніки, необхідних для повномасштабного вторгнення.

8 лютого Макрон прибуде для подальших перемовин вже в Київ до українського колеги Володимира Зеленського.

"Точки, де позиції сходяться"

Після довгих перемовин, які закінчилися пізно вночі, глави держав вийшли на пресконференцію. Президент Франції сказав, що вони з Путіним "спробували знайти точки, де позиції сходяться, щоб просунутися по них в найближчий період".

Консультації щодо таких можливих "точок" Макрон пообіцяв провести з партнерами в ЄС та США найближчими днями. Деталізувати, про що може йтися, він не став.

"Тож найближчі дні будуть вирішальними. Інтенсивні дискусії, які в нас почалися, будуть цьому сприяти", - заявив президент Франції після переговорів з Путіним.

Макрон додав, що "почув" президента Росії та побачив в ньому "бажання рухатися вперед, знайти політичне рішення".

"Але є дуже сильна напруга. Тому пошук політичного рішення не значить, що ми про все домовились. Це просто означає, що процес почався", - зазначив французький президент.

Путін також вдаватися в подробиці не став, зазначивши, що деякі пропозиції Макрона він вважає перспективними.

"Низка його ідей, пропозицій, напевно, про які поки що рано говорити все-таки я вважаю, цілком можливими для того, щоб покласти їх в основу подальших наших спільних кроків", - заявив російський президент.

Автор фото, Еммануель Макрон Підпис до фото, Соціальна дистанція на зустрічі була дуже велика

Втім сторони в черговий раз підкреслили розбіжності по ключових питаннях. Зокрема, Путін вкотре поскаржився, що Захід відкинув вимогу Москви ніколи не приймати Україну в НАТО та ослабити присутність альянсу у східній Європі.

А Макрон в черговий раз додав, що політика відкритих дверей залишається фундаментальною цінністю для НАТО та його членів.

"Терпи, моя красуне" про Мінськ та притулок для Порошенка

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На пресконференції Путін також вкотре звинуватив Україну, в тому числі президента Володимира Зеленського, в невиконанні мінських домовленостей

"Чинний президент нещодавно заявив, що йому не подобається жодний пункт цих мінських угод. Подобається, не подобається - терпи, моя красуне. Треба виконувати, по-іншому не виходить", - заявив російський президент.

Путін також висловив незадоволення кримінальним переслідуванням експрезидента Петра Порошенка та пов'язав це з підписанням мінських домовленостей.

"Я не жартував, коли казав: "Знаєш, прийде ще час, ми готові будемо надати тобі політичний притулок у гуманітарних цілях", - пригадав Путін розмову, яку начебто мав колись з Порошенком. - Так і знав, що так буде. Як у воду дивився. Так і вийшло. Ось, будь ласка, тепер він там під слідством".

Натомість Макрон заперечив, що, зважаючи що біля кордонів України понад 100 тис. російських військ, український президент "все-таки холоднокровно себе поводить, і це треба вітати".

Пошук "нового балансу"

Перед переговорами з президентом Путіним французький президент закликав до "нового балансу" для захисту європейських держав та умиротворення Росії.

Він підкреслив, що суверенітет України - не питання дискусії.

У коментарі виданню Journal du Dimanche Макрон заявив, що метою Росії є "не Україна, а роз'яснення правил... з НАТО та ЄС".

Він висловив сподівання, що його діалогу з російським президентом буде достатньо, щоб уникнути військового конфлікту.

Президент Франції переконаний, що Росія має право висловлювати власні занепокоєння.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Останній раз лідери "нормандської четвірки" збирались за одним столом у грудні 2019 року

Але, за його словами, налагодження діалогу з Росією не може "пройти через ослаблення будь-якої європейської держави".

Поїздка до Москви 7 лютого, а потім до Києва наступного дня відбувається в узгодженні з німецькими та американськими союзниками.

Поява Макрона в центрі міжнародної політики також відбувається напередодні президентських виборів у Франції у квітні.

Французький президент раніше закликав до відновлення відносин з Росією, а в січні він заявив, що ЄС має почати власний діалог з Москвою, а не покладатися на Вашингтон.

Санкції вже узгоджені

Паралельно в понеділок у Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Вона запевнила, що у випадку агресії Росії проти України щодо Москви застосують санкції, які вже скоординовані між кількома країнами.

"Я хотіла б висловити свою солідарність цим візитом і висловити абсолютно чітко, що ми все зробимо для того, щоб не відбулася подальша ескалація. Тому ми запланували низку жорстких заходів проти Росії. Ці санкції є безпрецедентними і скоординовані з усіма партнерами", - сказала Бербок на спільній пресконференції.

Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що зараз ситуацію має розрядити Москва, адже м'яч - на її боці.

Автор фото, Dmytro Kuleba Підпис до фото, Анналена Бербок і Дмитро Кулеба вшанували жертв Голодоморів в Україні

Дмитро Кулеба запевнив, що Німеччина не змушує Україну йти на поступки Росії, і поінформував німецьку колегу про "червоні лінії" для України.

Також українська сторона сподівається, що на зустрічі "нормандської четвірки" на рівні радників у Берліні, яка запланована цього тижня, вдасться розблокувати роботи тристоронньої контактної групи і зрушити з місця.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела в офісі президента повідомляли, що зустріч в Берліні може відбутися у четвер, 10 лютого.