Паралізований чоловік уперше зміг ходити завдяки імпланту
Паралізований чоловік з пошкодженим спинним мозком знову зміг ходити завдяки імплантату, розробленому командою швейцарських дослідників.
Це перший випадок, коли хтось зі значним пошкодженням спинного мозку міг вільно ходити.
Ця ж технологія покращила здоров'я іншого паралізованого пацієнта настільки, що він зміг стати батьком.
Дослідження опубліковано в журналі Nature Medicine.
Мішеля Роккаті паралізувало після аварії на мотоциклі п'ять років тому. Його спинний мозок був повністю пошкоджений — і чоловік зовсім не відчував ніг.
Але тепер він може ходити - через електричний імплантат, який хірургічним шляхом прикріпили до його хребта.
Раніше люди з такими ушкодженнями раніше ніколи вже не могли ходити.
Дослідники підкреслюють, що це не ліки проти травм хребта і що ця технологія все ще занадто складна, щоби використовувати її в повсякденному житті, але водночас це важливий крок до покращення якості життя.
"Я встаю, ходжу, куди хочу, можу спускатися сходам - це майже звичайне життя", - розповів чоловік.
Але не лише технології сприяли одужанню Мішеля. До інциденту він активно займався спортом, а після нещасного випадку не занепадав духом і не припиняв реабілітацію.
Швидкість одужання Мішеля вразила нейрохірурга, який вставляв імплант і майстерно прикріпив електроди до окремих нервових волокон, професора Жослін Блох з Laboratoire de Neurothérapies et Neuromodulation - LNTM.
"Я була надзвичайно здивована", — сказала вона.
Як це працює
Водночас лікарі кажуть, що треба провести додаткові клінічні випробування, перш ніж буде доведено, що це ефективне лікування.
У здорової людини нерви зі спинного мозку посилають сигнали від головного мозку до ніг. Деякі люди стають паралізованими, коли нерви пошкоджені внаслідок травми.
Імплант Мішеля посилає сигнали безпосередньо до його ніг, що дозволяє йому ходити, але тільки тоді, коли імплант увімкнений.
Наразі дев'ять людей отримали імплант і повернули здатність ходити. Ніхто з них не використовує його, щоби ходити у повсякденному житті, тому що на цьому етапі це занадто складно.
Натомість вони використовують його, щоби практикувати ходьбу, яка тренує їх м'язи, покращує здоров'я, а також часто відновлює рух.