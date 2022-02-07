Паралізований чоловік уперше зміг ходити завдяки імпланту

46 хвилин(и) тому

Паралізований чоловік з пошкодженим спинним мозком знову зміг ходити завдяки імплантату, розробленому командою швейцарських дослідників.

Це перший випадок, коли хтось зі значним пошкодженням спинного мозку міг вільно ходити.

Ця ж технологія покращила здоров'я іншого паралізованого пацієнта настільки, що він зміг стати батьком.

Дослідження опубліковано в журналі Nature Medicine.

Мішеля Роккаті паралізувало після аварії на мотоциклі п'ять років тому. Його спинний мозок був повністю пошкоджений — і чоловік зовсім не відчував ніг.

Але тепер він може ходити - через електричний імплантат, який хірургічним шляхом прикріпили до його хребта.

Раніше люди з такими ушкодженнями раніше ніколи вже не могли ходити.

Дослідники підкреслюють, що це не ліки проти травм хребта і що ця технологія все ще занадто складна, щоби використовувати її в повсякденному житті, але водночас це важливий крок до покращення якості життя.

Підпис до фото, Поки імплант використовують лише для тренувань м'язів

"Я встаю, ходжу, куди хочу, можу спускатися сходам - це майже звичайне життя", - розповів чоловік.

Але не лише технології сприяли одужанню Мішеля. До інциденту він активно займався спортом, а після нещасного випадку не занепадав духом і не припиняв реабілітацію.

Швидкість одужання Мішеля вразила нейрохірурга, який вставляв імплант і майстерно прикріпив електроди до окремих нервових волокон, професора Жослін Блох з Laboratoire de Neurothérapies et Neuromodulation - LNTM.

"Я була надзвичайно здивована", — сказала вона.

Як це працює

Водночас лікарі кажуть, що треба провести додаткові клінічні випробування, перш ніж буде доведено, що це ефективне лікування.

У здорової людини нерви зі спинного мозку посилають сигнали від головного мозку до ніг. Деякі люди стають паралізованими, коли нерви пошкоджені внаслідок травми.

Підпис до фото, Мішель ніколи не занепадав духом і не припиняв реабілітації

Імплант Мішеля посилає сигнали безпосередньо до його ніг, що дозволяє йому ходити, але тільки тоді, коли імплант увімкнений.

Наразі дев'ять людей отримали імплант і повернули здатність ходити. Ніхто з них не використовує його, щоби ходити у повсякденному житті, тому що на цьому етапі це занадто складно.

Натомість вони використовують його, щоби практикувати ходьбу, яка тренує їх м'язи, покращує здоров'я, а також часто відновлює рух.