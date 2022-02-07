Макрон зустрівся з Путіним, королева Єлизавета ІІ відзначає ювілей на троні. Теленовини ВВС 07.02.2022

1 година тому

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