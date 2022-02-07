Макрон зустрівся з Путіним, королева Єлизавета ІІ відзначає ювілей на троні. Теленовини ВВС 07.02.2022

У випуску 7 лютого:

  • Макрон у Москві, Шольц - у Вашингтоні. Як лідери Франції та Німеччини підключились до переговорів щодо України і що пропонуватимуть.
  • Чим живе прифронтове Широкине - тоді як лунають заяви про загрози вторнення Росії.
  • Британська королева 70-т років на престолі - як відзначають її платиновий ювілей.

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