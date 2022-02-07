Макрон зустрівся з Путіним, королева Єлизавета ІІ відзначає ювілей на троні. Теленовини ВВС 07.02.2022
У випуску 7 лютого:
- Макрон у Москві, Шольц - у Вашингтоні. Як лідери Франції та Німеччини підключились до переговорів щодо України і що пропонуватимуть.
- Чим живе прифронтове Широкине - тоді як лунають заяви про загрози вторнення Росії.
- Британська королева 70-т років на престолі - як відзначають її платиновий ювілей.
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