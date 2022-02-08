Зеленський обіцяє вакцинованим українцям за 60 безкоштовні смартфони

43 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром українці, яким більше 60 років і які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати безкоштовний смартфон від держави.

"Навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старші 60 років отримають безплатний сучасний, якісний смартфон та пільговий тариф на інтернет", - заявив президент під час Diia Sаmmit в Києві.

Зеленський сказав, що так держава хоче підтримати рівний доступ українців до цифрових послуг.

"Три роки тому ми почали говорити про "Державу в смартфоні", і це була мрія. Два роки тому ми почали її будувати, і це був виклик. Сьогодні у цифровій Україні мешкає понад 14 млн громадян, і це реальність", - підкреслив Зеленський.

Президент анонсував нові послуги в "Дії", зокрема, електронну митницю та цифрове опитування, яке стане початком "народовладдя в смартфоні".

"Володимир Зеленський анонсував нову послугу в "Дії" — опитування. Це важливий сервіс для розвитку е-демократії в країні. Опитування серед користувачів "Дії" допоможуть владі дізнатися думку людей, а команді — розробляти нові послуги", - конкретизував в телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тисяча від Зеленського

Україна почала практику винагороди за вакцинацію в грудні минулого року. Коли українці, які отримали повний курс з двох доз, могли отримати тисячу гривень та витратити їх на книги, театр, кіно абощо.

Згодом Зеленський пообіцяв, що українці також отримають виплати за третю, бустерну дозу, яка віднедавна також стала обов'язковою для тих, в кого з часу останньої вакцинації минуло понад 9 місяців.