Макрон на зустрічі з Зеленським: потрібен "новий порядок, який влаштує всіх на континенті"

1 година тому

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Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва заявив, що європейському континенту потрібен новий безпеково-оборонний порядок, який влаштував би всіх гравців.

Таку заяву він зробив після перемовин з українським колегою Володимиром Зеленським. Візит до Києва відбувся наступного дня після поїздки до Москви, де Макрон спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Але якщо переговори Макрона з російським лідером тривали шість годин, то з Зеленським розмова обмежилася двома годинами.

"Фінляндизація" і "новий порядок"

У київському аеропорту, перш ніж вирушити в Маріїнський палац, президент Франції був налаштований оптимістично. Він заявив, що за підсумками перемовин з Володимиром Путіним "зрозумів, що не буде ні погіршення, ні ескалації".

"Моєю метою було зупинити гру, запобігти ескалації та відкрити нові перспективи, - додав Макрон. - Я вважаю, що досяг цієї мети".

Розмова з українським колегою тривала не так довго, як з російським президентом, але сам Володимир Зеленський назвав її "дуже результативною".

На підсумковій пресконференції він демонстративно звертався до президента Франції на "ти" та дякував йому за посередництво у залагодженні конфлікту з Росією.

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Макрон вкотре запевнив Зеленського в підтримці суверенітету України та похвалив українського президента за "виваженість і холоднокровність" тоді, коли Росія протягом кількох місяців нарощує війська поблизу українських кордонів.

"Мій намір, з цим я приїхав до Москви і до Києва, - відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті", - заявив Макрон.

На його думку, шлях до деескалації лежить у виконанні всіма сторонами мінських домовленостей, а також створення "нових механізмів гарантування безпеки".

"Перед нами стоїть дуже важке завдання на найближчі тижні, - заявив Макрон. - Це широкий діалог в інноваційному ключі з питань безпеки, який би для нас усіх створив новий безпеково-оборонний порядок, який влаштовував би усіх на континенті".

Що саме він має на увазі під новим порядком, президент Франції не конкретизував.

Але на запитання журналістів щодо інформації у французьких ЗМІ про те, що начебто Путін та Макрон обговорювали план з "фінляндизації" України, тобто її нейтральності та позаблоковості, президент Франції відповів рішучим запереченням.

"Я не вживав жодних цих формул. Ви використали формулу "фінляндизація", я такого не чув", - запевнив Макрон.

Він також запевнив, що навпаки позиція Заходу - в тому, що НАТО має зберігати політику відкритих дверей. І це важливо, в тому числі для таких країн, як Фінляндія.

Довга розмова з Путіним

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Візит Макрона до Росії та України відбувся на фоні значної напруги у відносинах Заходу та Росії. Москва зосередила біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових.

Захід твердить, що РФ планує напад на Україну, але сама Росія це заперечує. Натомість Москва вимагала від Заходу припинити розширення НАТО на схід та ніколи не приймати в альянс Україну. Захід відповів, що давати такі обіцянки неможливо, а НАТО зберігає політику відкритих дверей.

Перед своїм російсько-українським турне французький президент закликав до створення "нового балансу", щоб захистити європейські держави та умиротворити Росію.

Він заявив, що розуміє занепокоєння Путіна, але водночас запевнив, що питання суверенітету України не є предметом перемовин.

Розмова з російським президентом 7 лютого тривала шість годин та закінчилися пізно вночі. За підсумками Макрон повідомив, що вони з Путіним "спробували знайти точки, де позиції сходяться, щоб просунутися ними в найближчий період".

Консультації щодо таких можливих "точок" Макрон пообіцяв провести з партнерами в ЄС та США найближчими днями. Деталізувати, про що може йтися, він не став.

"Тож найближчі дні будуть вирішальними. Інтенсивні дискусії, які в нас почалися, будуть цьому сприяти", - заявив президент Франції після переговорів у Москві.

Путін також вдаватися в подробиці не став, зазначивши, що деякі пропозиції Макрона він вважає перспективними.

"Низка його ідей, пропозицій, напевно, про які поки що рано говорити, все-таки я вважаю, цілком можливими для того, щоб покласти їх в основу подальших наших спільних кроків", - заявив російський президент.

Автор фото, Еммануель Макрон Підпис до фото, Соціальна дистанція на зустрічі була дуже велика

Поїздка до Москви 7 лютого, а потім до Києва наступного дня відбулася в узгодженні з німецькими та американськими союзниками.

Поява Макрона в центрі міжнародної політики також відбувається напередодні президентських виборів у Франції у квітні.