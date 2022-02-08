"Терпи, моя красуне". Зеленський відреагував на репліку Путіна про Україну

57 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, На спільній пресконференції з Еммануелем Макроном Володимир Путін заявив, що Україна мусить виконувати мінські угоди, навіть якщо вони їй не подобаються. При цьому він процитував куплет із російської пісні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента Росії щодо невиконання Україною мінських домовленостей. Він відповів на цитування очільником Кремля приказки "подобається, не подобається - терпи, моя красуне".

"Безумовно, є речі щодо яких не посперечаєшся з президентом РФ: Україна, дійсно, красуня... Щодо того, що "терпи, моя красуне", то я в цілому вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що терпіння - це мудрість", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном в Києві.

Український президент відзначив, що саме від "терпіння" України залежить безпекова ситуація в регіоні і загалом в Європі.

Перед тим слова Путіна прокоментували в офісі Зеленського.

"На мій погляд, політичне хамство - до речі не таке вже й рідкісне сьогодні явище - це компенсаторний інструмент для тих, хто відчуває свою слабкість, не впевнений у собі і точно знає, що не зможе це змінити, навіть коли проявляє якусь агресію. Тому кожен прояв подібної політичної PR-агресії - це визнання чіткого усвідомлення своєї неправоти", - сказав в коментарі ВВС News Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.

Що стосується виконання мінських домовленостей, то в Офісі президента вказують на те, що американські і європейські партнери України знають "справжній характер" цих документів.

"Чи зможе російська сторона всіх "передавити", щоб в рамках мінських документів проштовхнути щось вигідне собі? Точно ні. Чесний і довготривалий мир на Донбасі можливий лише на основі повної поваги до суверенітету України. Може, це в Москві комусь і не подобається, але доведеться потерпіти", - зауважив Подоляк.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Дмитро Пєсков вважає, що Путін узяв фразу про "красуню" з народної творчості

Жарти Путіна

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На спільній пресконференції 7 лютого з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін заявив, що Україна мусить виконувати мінські угоди, навіть якщо вони їй не подобаються.

При цьому він процитував уривок, у якому коментатори згодом упізнали куплет із нецензурної пісні російського рок-гурту "Красная плесень".

"Чинний президент (Зеленський, - Ред.) нещодавно заявив, що йому не подобається жодний пункт цих мінських угод. "Подобається, не подобається - терпи, моя красуне". Треба виконувати, по-іншому не виходить", - заявив російський президент.

Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом пояснив журналістам, що, на його думку, Путін взяв фразу про "красуню" не з пісень рок-гурту, а з народної творчості.

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий із творчістю цього гурту. І напевно думаю, що свого часу цей гурт - я теж, чесно кажучи, не знайомий з ним - запозичив це з російського фольклору", - заявив Пєсков у розмові з російськими ЗМІ.

Раніше президент Росії вже використовував схожі жарти на публічних заходах.

Наприклад, у жовтні 2014 року очільник Кремля, коментуючи на пресконференції стрімке зростання курсу російського рубля до долара процитував прислів'я "Якщо б у бабусі були зовнішні статеві органи дідуся, вона була б дідусем, а не бабусею".