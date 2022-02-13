Де знімають фантастичні рослини. Лауреати конкурсу "Садовий фотограф року"

31 хвилин(и) тому

Польська фотохудожниця Магдалена Васічек втретє перемогла на міжнародному конкурсі "Садовий фотограф року". Журі підкорила її фотографія метелика, яку вона назвала "Зірковий пил".

Автор фото, Magdalena Wasiczek

"Магдалена створила цю дивовижну, мерехтливу гру світла, вона підняла цього скромного метелика до небесних висот", - каже головний суддя конкурсу Тайрон Макглінчі.

"Щоразу, коли я вигравала цей конкурс, це був величезний сюрприз. Ці перемоги припали на різні періоди мого шляху в фотографії, але щоразу я раділа однаково - як дитина!" - зізналась Магдалена Васічек.

Фотохудожниця отримає від британських організаторів конкурсу приз у 5 тисяч фунтів, а її фото разом із фотографіями інших лауреатів конкурсу протягом місяця, до 6 березня, можна буде побачити в лондонському ботанічному саду К'ю.

Перше місце в категорії "Портфель" (серія з шести знімків) посіла Інгрід Поплуелл з Англії.

Автор фото, Ingrid Popplewell

"У цій серії показані дивовижні форми суцвіть, які я збирала в своєму саду та в живих огорожах, а потім скомпонувала їх при обробці фото. Я вибрала стиль китайського фарфору, класичний білий з синім, щоб підкреслити форму та структуру", - пояснила Інгрід Поплуелл.

Цьогоріч, як і торік, у конкурсі "Садовий фотограф року" було багато категорій та переможців. Ось деякі з них.

Категорія "Садова фауна", друге місце - Катерина Леонте, "Звичайний зелений коник". Фото зроблено в ботанічному саду "Ред-Батт-Гарден" у Солк-Лейк-Сіті, США.

Автор фото, Ecaterina Leonte

Категорія "Садова фауна", третє місце - Данило Ернесто Мелці, "Тинівка лісова" (вид пташки). Фото зроблено в Падрен'яні, Ломбардія, Італія.

Автор фото, Danilo Ernesto Melzi

Категорія "Абстрактні образи", перше місце - Ієн Гілмор, "Амариліс та лунарія". Фото зроблено у Західному Йоркширі, Англія.

Автор фото, Ian Gilmour

Категорія "Абстрактні образи", друге місце - Торстен Шоєрман, "Танцівник". Фото зроблене у Крайхгау, Баден-Вюртемберг, Німеччина.

Автор фото, Thorsten Scheuermann

Категорія "Абстрактні образи", третє місце - Лорі Пік, "Аглаонема Крит". Фото зроблено в окрузі Рокланд, штат Нью-Йорк, США.

Автор фото, Laurie Peek

Категорія "Прекрасні сади", перше місце - Божена Піотровська, "Зелень біля ставка". Фото зроблено у дендрологічному парку "Войславіце", Нижня Сілезія, Польща.

Автор фото, Bożena Piotrowska

Категорія "Прекрасні сади", друге місце - Анна-Луїза Хеллі, "Достаток". Дандрум, Ірландія.

Автор фото, Anna-Louise Hally

Категорія "Прекрасні сади", третє місце - Божена Піотровська, "Серце саду".

Фото зроблено у дендрологічному парку "Войславіце", Нижня Сілезія, Польща.

Автор фото, Bożena Piotrowska

Категорія "Дихання просторів", перше місце - Лі Хаудл, "Краса Бамфорда". Національний парк "Пік-дістрікт", Англія.

Автор фото, Lee Howdle

Категорія "Дихання просторів", друге місце - Адам Бертон, "Пагорб самотнього дерева". Девон, Англія.

Автор фото, Adam Burton

Категорія "Дихання просторів", третє місце - Андреа Поцці, "Король". Фото зроблене у національному парку "Лос-Гласьярес", Патагонія, Аргентина.

Автор фото, Andrea Pozzi

Категорія "Рослини та планета", перше місце - Стюарт Чейп. Берег На-Палі, острів Кауаї, Гаваї, США.

Автор фото, Stuart Chape

Категорія "Рослини та планета", друге місце - Мауро Баттістеллі, "Обертання". Фото зроблене у національному парку "Озера Плітвіце", Хорватія.

Автор фото, Mauro Battistelli

Категорія "Рослини та планета", третє місце - Сінь Чжун, "Розмальований ліс". Розмальовані пагорби, штат Орегон, США.

Автор фото, Xin Zhong

Категорія "Краса рослин", перше місце - Джанлука Беніні, "Контрове світло". Мантуя, Ломбардія, Італія.

Автор фото, Gianluca Benini

Категорія "Краса рослин", друге місце - Магдалена Васічек, "Гномик-мак". Тшебіня, Польща.

Автор фото, Magdalena Wasiczek

Категорія "Краса рослин", третє місце - Чжен Хайлей, "Таємничий синій". Тянь-Шань, Юньнань, Китай.

Автор фото, Hailei Zheng

Категорія "Світ грибів", перше місце - Тоні Норт, "Вир грибниці". Марбері-каунті-парк, Чешир, Англія.

Автор фото, Tony North

Категорія "Світ грибів", друге місце - Баррі Вебб. "Триголова коматриха", Букінгемшир, Англія.

Автор фото, Barry Webb

Категорія "Світ грибів", третє місце - Тоні Норт, "Хибні опеньки". Ланкашир, Англія.

Автор фото, Tony North

Категорія "Дерева, гаї та ліси", перше місце - Луїджі Руопполо, "Деревна армія". Національний парк "Гран-Сассо і Монті делла-Лага", Італія.

Автор фото, Luigi Ruoppolo

Категорія "Дерева, гаї та ліси", друге місце - Росс Браун, "Озерце у горах". Національний парк "Кернгормс", Шотландія.

Автор фото, Ross Brown

Категорія "Дерева, гаї та ліси", третє місце - Енн Найвенд, "Туман, сніг, смола". Національний парк імені Костюшко, Австралія.

Автор фото, Anne Neiwand

Категорія "Пейзаж з квітами", перше місце - Денніс Фрейтс, "Вибух кольору". Заповідник "Каррізо-плейн", Каліфорнія, США.

Автор фото, Dennis Frates

Категорія "Пейзаж з квітами", друге місце - Джіджі Вільямс, "Люпини на світанку". Озеро Текапо, Нова Зеландія.

Автор фото, Gigi Williams

Категорія "Пейзаж з квітами", третє місце - Джанлука Джанферрарі, "Маки та васильки". Фото зроблено в Норчі, Умбрія, Італія.

Автор фото, Gianluca Gianferrari