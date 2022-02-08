Шанувальникам порно у Британії доведеться вказувати свій вік

9 годин(и) тому

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Порносайти у Великій Британії юридично зобов'яжуть перевіряти вік своїх користувачів.

Новий закон про безпеку в інтернеті планують подати на розгляд парламенту у найближчі місяці.

Він спрямований на покращення захисту дітей від шкідливих матеріалів у мережі.

Тепер просто назвати дату народження буде недостатньо - щоб підтвердити, що користувачу більше ніж 18 років, доведеться вказати дані своєї банківської картки або підтвердити вік через сторонню службу.

Якщо сайти з контентом для дорослих не вимагатимуть від користувачів цієї інформації, на них чекатиме штраф - 10% від річного виторгу компанії.

Подібні заходи пропонували раніше, але у 2019 році їх скасували.

Групи з питань безпеки дітей вже давно закликають перевіряти вік на порносайтах, побоюючись, що неповнолітні надто легко отримують доступ до онлайн-матеріалів.

Дослідження показують, що половина дітей віком від 11 до 13 років хоч раз дивилися порно.

Експерти кажуть, що це формує в них нездорові погляди на секс та згоду на секс, наражаючи на ризик потрапити до рук ґвалтівників і, можливо, зупиняючи від повідомлень про насильство.

Оголошуючи про плани перевіряти вік, міністр цифрової економіки Британії Кріс Філп сказав: "Батьки заслуговують на душевний спокій, знаючи, що їхні діти захищені від того, що не повинні бачити в інтернеті".

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Окрім можливості штрафувати сайти, що не дотримуються правил, регулятор Ofcom зможе блокувати доступ до них у Британії. А керівників сайтів можуть притягнути до кримінальної відповідальності, якщо вони не будуть співпрацювати з Ofcom.

Раніше під дію закону про безпеку в інтернеті підпадали лише комерційні порносайти, на яких дозволяють публікувати контент користувачів, але тепер він пошириться на всі комерційні порносайти.

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Проблеми з конфіденційністю

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Як саме перевіряти вік, компанії будуть вирішувати самостійно, але Ofcom рекомендує певні технології.

Однак уряд стверджує, що сайти не повинні обробляти або зберігати дані, що не мають відношення до перевірки віку користувачів.

Попри широке використання технології перевірки віку в таких секторах, як азартні інтернет-ігри, є побоювання, що це створить ризики для конфіденційності.

Активісти попереджають, що база даних користувачів порносайтів стане величезною хакерською мішенню для шантажистів.

Джим Кіллок з Open Rights Group, що виступає за збереження цифрових прав і свобод, заявив, що нові правила матимуть "мало практичної користі для безпеки дітей і завдадуть значної шкоди приватному життю людей".

"Немає жодних ознак того, що ця пропозиція захистить від відстеження та профілювання відвідувачів порносайтів", - сказав він.

Але Ієн Корбі, виконавчий директор Асоціації постачальників послуг з перевірки віку, сказав, що фірми, які він представляє, розробили широкий спектр методів для підтвердження віку в інтернеті без розкриття особи.

"Завдяки співпраці з незалежними організаціями, що пройшли аудит та сертифіковані відповідно до найвищих стандартів захисту і безпеки даних, дорослі можуть бути впевнені, що їхня конфіденційність буде збережена, а діти - захищені".