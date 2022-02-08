Як отримати сертифікат про одужання від ковіду

23 хвилин(и) тому

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Як і де отримати сертифікат про одужання після коронавірусної хвороби, розповідає ВВС News Україна.

Є три способи отримати таку довідку.

Для всіх потрібно піти до лікаря, здати тест і зафіксувати, що ви хворіли.

Перший спосіб - її може виписати ваш сімейний лікар після того, як ви видужали. Це паперова довідка з печатками і підписом лікаря, де зазначені ваші дані й дата, коли ви захворіли.

Другий спосіб - згенерувати довідку у додатку Дія.

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Для цього потрібно оновити додаток до останньої версії.

Далі зайти у розділ Послуги, натиснути COVID-сертифікати, далі ще раз COVID-сертифікати, потім надати згоду на передачу даних, обрати тип сертифікату - про одужання. І натиснути надіслати.

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Сертифікат про одужання можна отримати не раніше 15-го дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та після того, як він вніс ваші дані в електронну систему.

Такий ковід-сертифікат буде чинним 105 днів від дати діагнозу.

Ще один спосіб отримати сертифікат про одужання - згенерувати її на порталі Дія.

Потрібно зробити так:

- авторизуйтеся на порталі Дія: https://diia.gov.ua/.

- оберіть розділ Послуги — Здоров'я та оберіть потрібний тип сертифіката: Сертифікат про одужання від COVID-19

- дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) у Дію.

Іноді бувають технічні збої й довідку не вдається згенерувати з першого разу.