Оскар 2022: кіноакадемія оголосила номінантів
Вестерн "У руках пса" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі лідирує за кількістю номінацій на "Оскар". Стрічка отримала їх аж 12.
У США оголосили номінантів на премію Кіноакадемії.
За стрічкою "У руках пса" йдуть фільм "Дюна ", який має 10 номінацій, а також "Белфаст" і "Вестсайдська історія", у яких їх по сім.
Скандальний фільм "Не дивись вгору" отримав номінації в категоріях "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий фільм", "Найкраща музика" та "Найкращий монтаж".
За "Оскар" у номінації найкраща акторка будуть змагатися - Олівія Колман ("Втрачена донька") Ніколь Кідман ("Бути Рікардо"), Джесіка Честейн ("Очі Таммі Фей"), Крістін Стюарт ("Спенсер"), Пенелопа Круз ("Паралельні матері").
Найкращого актора обиратимуть серед таких акторів: Вілл Сміт ("Король Річард"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!"), Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета"), Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо").
Серед усіх номінантів є дві пари.
Пенелопа Крус ("Паралельні матері") і Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо") одружені з 2010 року, а Джесі Племонс ("У руках пас") і Кірстен Данст ("У руках пса") заручені.
Найбільше номінацій отримали такі фільми:
"У руках пас" - 12
"Дюна" - 10
"Белфаст" - 7
"Вестсайдська історія" - 7
"Король Річард" - 6
"Не дивись вгору" - 4
"Алея жахів" - 4
"Сядь за кермо моєї машини" - 4
Наразі організатори намагаються зробити церемонію вручення премії "Оскар" більш популярною та актуальною для молодої аудиторії.
У попередньої церемонії 2021 року були низькі рейтинги.
В Академії підтвердили, що цього року в церемонії буде ведучий, але поки що не розкрили, хто ним стане.
Цьогорічна церемонія відбудеться в неділю, 27 березня.