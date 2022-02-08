Оскар 2022: кіноакадемія оголосила номінантів

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Вестерн "У руках пса" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі лідирує за кількістю номінацій на "Оскар". Стрічка отримала їх аж 12.

У США оголосили номінантів на премію Кіноакадемії.

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За стрічкою "У руках пса" йдуть фільм "Дюна ", який має 10 номінацій, а також "Белфаст" і "Вестсайдська історія", у яких їх по сім.

Скандальний фільм "Не дивись вгору" отримав номінації в категоріях "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий фільм", "Найкраща музика" та "Найкращий монтаж".

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За "Оскар" у номінації найкраща акторка будуть змагатися - Олівія Колман ("Втрачена донька") Ніколь Кідман ("Бути Рікардо"), Джесіка Честейн ("Очі Таммі Фей"), Крістін Стюарт ("Спенсер"), Пенелопа Круз ("Паралельні матері").

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ніколь Кідман та Хав'єр Бардем серед номінантів

Найкращого актора обиратимуть серед таких акторів: Вілл Сміт ("Король Річард"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!"), Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета"), Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо").

Серед усіх номінантів є дві пари.

Пенелопа Крус ("Паралельні матері") і Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо") одружені з 2010 року, а Джесі Племонс ("У руках пас") і Кірстен Данст ("У руках пса") заручені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Дюна" буде змагатися за звання найкращого фільму

Найбільше номінацій отримали такі фільми:

"У руках пас" - 12

"Дюна" - 10

"Белфаст" - 7

"Вестсайдська історія" - 7

"Король Річард" - 6

"Не дивись вгору" - 4

"Алея жахів" - 4

"Сядь за кермо моєї машини" - 4

Автор фото, NIKO TAVERNISE Підпис до фото, "Вестсайдська історія" має 7 номінацій

Наразі організатори намагаються зробити церемонію вручення премії "Оскар" більш популярною та актуальною для молодої аудиторії.

У попередньої церемонії 2021 року були низькі рейтинги.

В Академії підтвердили, що цього року в церемонії буде ведучий, але поки що не розкрили, хто ним стане.

Цьогорічна церемонія відбудеться в неділю, 27 березня.