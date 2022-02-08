Мільйонер розігнався до 417 км/год і виклав це в мережу. Тепер йому загрожує тюрма

8 лютого 2022, 17:12 GMT Оновлено: 49 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

У Німеччині розслідують їзду чеського мільйонера на авто зі швидкістю 417 км/год.

Німеччина відома тим, що не має обмежень швидкості на певних ділянках своїх доріг, але, ймовірно, чеський мільйонер перетнув межу допустимого.

Радім Пассер перебуває під слідством через те, що розігнався до 417 км/год на автомагістралі у землі Саксонія-Ангальт.

Прокуратура заявила, що розпочала розслідування цього потенційно незаконного інциденту.

Водію загрожує до двох років позбавлення волі або штраф.

Водій опублікував на YouTube відео поїздки на Bugatti Chiron між Берліном і Ганновером, яку він здійснив минулого літа. І це привернуло увагу до інциденту.

На відео видно, що спідометр автомобіля показує швидкість - 417 км/год.

У коментарях під відео пан Пассер пише: "На всій дорозі була хороша видимість. Безпека була пріоритетом, тому обставини мали бути безпечними".

Поїздка відбулася о 04:50 у неділю вранці.

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про можливе порушення, поліція розпочала розслідування.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг засудив дії водія, зазначивши, що, хоча в Німеччині і немає обмеження швидкості, автомобіль завжди повинен бути" під контролем".