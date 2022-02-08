Макрон в Києві, газова пастка для Європи, межа компромісу з Росією. Теленовини ВВС
У випуску новин 8 лютого:
- Президент Франції в Києві. Переговори з Зеленським після розмови з Путіним.
- Що буде з російським газом в Європі у разі вторгнення до України? Байден готовий зупинити другий Північний потік.
- Де межа компромісу - на які поступки готовий піти Захід, щоб уникнути війни в Європі.
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