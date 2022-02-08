"Я згрішила": черницю засудили до в'язниці за крадіжку майже мільйона доларів

1 година тому

Автор фото, CBS NEWS

Вона мала звичку, приховувати свої погані звички. Черниця Мері Маргарет Кройпер зізналася, що порушила свою обітницю бідності, вкравши 835 тис. з каліфорнійської школи, де вона працювала.

Так черниця отримувала гроші на азартні ігри у казино.

80-річну жінку засудили до року й одного дня у в'язниці за шахрайство та відмивання грошей.

"Я згрішила, порушила закон і не маю виправдань", - сказала вона під час винесення вироку у Лос-Анджелесі.

Понад десять років Кройпер розкрадала кошти з пожертв для католицької школи Святого Джеймса, де вона була директором.

Потім вона наказувала іншим працівникам школи "змінювати та знищувати фінансові записи", щоб приховати свій злочин.

Ці гроші, за словами прокуратури, могли покрити плату за навчання для десятків учнів у школі. Жінка витратила їх на поїздки 4 казино та на канікули з друзями.

Схему викрили під час аудиту після того, як Крейпер пішла у відставку у 2018 році.

Суддя окружного суду США Отіс Д. Райт II сказав, що йому важко зіставити юридичне покарання з проханням про помилування. Родини, діти яких навчали в Сент-Джеймсі, просили пробачити директорці.

Вона має повернути школі 835 339 доларів.

Кройпер сказала судді, що їй "дуже школа".

Її адвокати заявили, що вона страждала від психічного захворювання, яке "затьмарило їй розум".