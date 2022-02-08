Екс-папа визнав, що помилився, коли розглядали справи про розбещення дітей

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Екс-папа Бенедикт XVI визнав, що допустив помилку під час розгляду справ про сексуальне насильство у 80-х, коли він був архієпископом Мюнхена.

У листі, який оприлюднив Ватикан, колишній понтифік попросив вибачення за "цю серйозну провину", але заперечив свою особисту вину.

У німецькому звіті Католицької Церкви стверджується, що він не зробив нічого, коли дізнався про чотири випадки сексуального насильства над дітьми.

Раніше Папа Бенедикт заперечував, що був на зустрічі у 1980 році, коли йшлося про випадки сексуального насильства.

Папа, тоді відомий як Йозеф Ратцінгер, був архієпископом Мюнхена з 1977 по 1982 рік.

У звіті німецької юридичної фірми стверджується, що ці злочини вчинялися, коли він був на посаді, і що священники, звинувачені у зловживанні, продовжували виконувати церковні функції.

В одному випадку стверджується, що він знав про священника, якого звинувачували у насильстві над хлопчиками. Цього священника перевели до іншої єпархії й він продовжував працювати.

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У звіті є інформація про те, що майбутній Папа був присутній на нараді, на якій обговорювалася звинувачення у насильстві.

У своїй першій особистій відповіді на цей звіт колишній Папа Римський, якому зараз 94 роки, написав: "Я мав великі обов'язки у Католицькій Церкві. Тим більший зараз мій біль через зловживання та помилки, які відбувалися в тих різних місцях, коли я був на посаді".

Він назвав злочини сексуального насильства "найважчою провиною".

"Як і на тих зустрічах, я ще раз можу лише висловити всім жертвам сексуального насильства свій глибокий сором, мій глибокий жаль і моє сердечне прохання про прощення", - заявив він.

"Незабаром я опинюся перед останнім суддею свого життя", - додав він.

До того, як звіт оприлюднили, Папа Бенедикт заперечував, що був на зустрічі у 1980 році, де обговорювали обвинувачення у насильстві над дітьми.

Але після оприлюднення звіту Папа Бенедикт сказав, що він справді там був.

Колишній Папа став першим лідером Церкви, який пішов у відставку за понад 600 років. Це сталося у 2013 році. Понтифік заявив тоді, що виснажений.

Відтоді він веде переважно спокійне життя у Ватикані. Його називають Папою-емеритом.