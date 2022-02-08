Росія починає великі маневри поблизу українських кордонів

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Білорусь на навчання перекинули зенітно-ракетні комплекси С-400

Російська армія проводить великі військові навчання у південному військовому окрузі та у Білорусі.

Російські військові готуються розпочати маневри на Середземному та у Чорному морях. Все це відбувається на фоні кризи у відносинах з Україною та західними країнами, які підозрюють Москву у підготовці великої війни.

Навчання на півдні Росії відбуваються на 15 військових полігонах у восьми російських регіонах, а також у невизнаних республіках Абхазії та Південної Осетії.

У Росії війська залучають у Волгоградській області, Ставропольському краї, Адигеї, Чечні, Дагестані, Карачаєво-Черкесії, Північній Осетії, Інгушетії.

Крім того, навчання морської піхоти відбуваються в анексованому Росією Криму.

Державна російська агенція РІА "Новости" передає, що у Криму відпрацьовують оборону узбережжя від десанту.

Це не перші навчання поблизу України у Південному військовому окрузі за останній час.

Кілька тижнів тому там же пройшли навчання, в яких задіяли близько шести тисяч військових і бойову авіацію.

Автор фото, Reuters

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У Білорусі також продовжуються масштабні навчання "Союзна рішучість-2022". Поки що вони перебувають у стадії дислокації військ, але 10 лютого розпочнеться активна фаза.

Крім того, з 20 січня відбувається серія великих навчань на всіх чотирьох флотах ВМФ Росії та на Каспійської флотилії. Міноборони Росії повідомило, що в них беруть участь 140 кораблів та суден, а також понад 10 тисяч військових.

Найближчими днями розпочнуться нові й найбільші за останній час навчання на Середземному та Чорному морях.

Достеменно відомо, що у Чорне море перекидають шість великих десантних кораблів із Північного та Балтійського флоту. У Середземному морі вже перебуває два важкі ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант" - "Варяг" та "Маршал Устинов" - і до них може приєднатися третій - "Москва". Кожен із них озброєний 16 протикорабельними ракетами "Вулкан".

Офіційно про кількість кораблів, які братимуть участь у навчаннях на Середземному морі, не повідомляється. Судячи з офіційної інформації, туди останніми днями увійшли два загони бойових кораблів.

Декілька телеграм-каналів, які відстежують активність російських збройних сил, повідомляють, що з військово-морської бази у Севастополі у море вийшов ракетний крейсер "Москва". Вони припускають, що він може приєднатися до навчань, хоча жодних офіційних підтверджень цьому немає.

Навчання у Білорусі

Точної кількості російських та білоруських військових, які беруть участь у маневрах, не називають.

Однак наприкінці січня начальник Генерального штабу збройних сил Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич офіційно заявив, що чисельність навчань не перевищуватиме "поріг повідомлення" .

Згідно з віденським документом 2011 року, повідомляти необхідно, коли чисельність військ на навчаннях перевищує 9 тисяч осіб. Якщо вона перевищує 13 тисяч, то на навчання треба запрошувати іноземних спостерігачів.

Навчання відбуваються на п'яти полігонах у Білорусі - на "Брестському", "Доманівському", "Гозькому", "Обуз-Ліснівському" та "Осиповичському". Задіяні чотири аеродроми - "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачулищі".

З Росії на навчання перекинули війська східного військового округу. Ешелони з військовою технікою помітили багатьох російських залізничних станцій, які ведуть до Білорусі.

Серед військової техніки, спрямованої на навчання - винищувачі Су-35, штурмовики Су-25СМ, зенітно-ракетні комплекси С-400 великого та середнього радіуса дії та "Панцир" ближнього радіуса.

Росія та Білорусь наполягають на тому, що навчання двох країн мають виключно оборонний характер. Проте, на Заході підозрюють, що вони можуть бути частиною підготовки Росії до вторгнення до України.

"Сили вторгнення"

У листопаді американські видання Politico та Блумберг повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Після цих публікацій на Заході заговорили про можливу підготовку Росії до війни.

Скупчення техніки виявили на супутникових знімках російських територій у районі селища Климово у Брянській області, яке розташоване поблизу білоруського та українського кордону, на кількох локаціях у Воронезькій області та в анексованому Криму.

Преса продовжує стежити за накопиченням військ, за останній тиждень одразу кілька видань опублікували статті, в яких йшлося про те, що Росія продовжує нарощувати угруповання для вторгнення до України.

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Агентство Associated Press повідомило з посиланням на анонімних американських чиновників, що вторгнення може розпочатися наприкінці лютого, а за інформацією агентства Reuters, російське угруповання набрало вже 70% необхідного потенціалу для нападу на Україну.

Свій прогноз про російське вторгнення у лютому робив і президент США Джо Байден.

Загальна кількість військ, які нібито підготувалися до вторгнення, за різними оцінками становить від 100 до 130 тисяч військових.

Західні партнери продовжують надсилати Україні військову допомогу і висловлювати підтримку територіальній цілісності країни. До Києва по черзі приїздять американські, британські, французькі політики, які намагаються врегулювати кризу дипломатичним шляхом.

До Києва прилетіли вже кілька десятків літаків з вантажем для армії.

У разі нападу Росії Захід погрожує небаченими санкціями.

Президент Володимир Зеленський нещодавно припустив, що Росії може захопити Харків.

5 лютого у Харкові пройшов багатотисячний мітинг, мета якого - продемонструвати, що Харків - це Україна.