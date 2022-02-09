Крадіжка ХХІ сторіччя: правоохоронці повернули $5 млрд у біткоїнах

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хакеру вдалося вкрасти 120 000 біткоїнів, зламавши біржу криптовалют Bitfinex

Міністерство юстиції США повідомило про конфіскацію біткоїнів на понад 5 млрд доларів. Наразі це є рекордом у кримінальних справах, пов'язаних із криптовалютами.

Правоохоронці висунули звинувачення і затримали двох осіб, яких підозрюють у відмиванні коштів - близько 120 000 біткоїнів.

Вони були вкрадені хакером, який зламав біржу криптовалют Bitfinex ще у 2016 році. Тоді ці біткоїни коштували 71 млн доларів.

За ці роки курс зріс настільки, що вкрадені активи коштують близько 5 млрд доларів.

Уряд "не дозволить криптовалютам бути інструментом для відмивання коштів чи поза законом", заявив заступник генерального прокурора Кеннет Полайт.

За даними правоохоронців, хакер здійснив понад 2 тисячі неавторизованих переказів, завдяки яким гроші опинилися у цифровому гаманці, власником якого був 34-річний Ілля Ліхтенштейн, який мешкає у Нью-Йорку.

У матеріалах обвинувачення йдеться, що він і його дружина, 31-річна Гізер Морган, впродовж останніх п'яти років відмили близько 25 тисяч вкрадених біткоїнів через різні рахунки. При цьому вони користувалися різними способами, аби приховати оборудки - від фальшивих посвідчень особи до переводу біткоїнів в інші криптовалюти.

Якщо звинувачення проти підозрюваних доведуть у суді, вони можуть провести за ґратами до 25 років.

У розслідуванні справи брали участь правоохоронці із Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго на німецького Ансбаха.

На криптобіржі Bitfinex заявили, що весь час співпрацювали зі слідчими і "задоволені" тим, що вкрадені активи вдалося знайти.

Рекордна конфіскація вкрадених віртуальних активів сталася лише через чотири місяці після створення спеціального національного відділу у міністерстві юстиції, що розслідує справи щодо криптовалют.

Попереднім рекордом у світі кіберзлочинів вважають 2,3 млрд доларів викупу у криптовалюті, які компанія Colonial Pipeline сплатила хакерам за те, щоб вони припинили кібератаку.