Дистанційний лікарняний при ковіді та ГРВІ. Чому МОЗ дозволило і як це працює

43 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Міністерство охорони здоров'я дозволило відкривати електронний лікарняний без візиту до лікаря, якщо у вас є ознаки коронавірусу, грипу чи інших гострих вірусних інфекцій.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, рішення вже оформили як наказ МОЗ і його зареєстрував мін'юст.

"Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні відчувають найбільший тягар у зв'язку з особливістю Омікрона", - заявив урядовець на брифінгу.

За день до цього депутатка від "Слуги народу" поскаржилась, що не може відкрити лікарняний з ковідом дистанційно навіть маючи позитивний тест на руках. Вона поскаржилась в уряд і профільні міністерства.

За словами міністра, для того, щоб сімейний лікар міг відкрити електронний лікарняний, хворий має зателефонувати до нього, розповісти про свої симптоми та отримати консультацію.

Лікар може відкрити лікарняний "дистанційно" на 5 днів.

"Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має прийти на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності", - йдеться у поясненні МОЗ на Facebook.

Автор фото, https://www.facebook.com/moz.ukr

Електронні лікарняні були запроваджені в Україні з 1 жовтня минулого року. Але для того, щоб їх отримати, потрібен візит до лікаря, який створює електронний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі. Інформація потрапляє в систему E-health та до Пенсійного фонду.

Автоматично формується електронний листок непрацездатності — документ, за яким нараховують виплати.

"Перемога"

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Наказ МОЗ з'явився майже одразу по тому, як депутатка від "Слуги народу" і заступник керівника фракції Євгенія Кравчук повідомила у соцмережах про особисту проблему.

"Я бідкаюся, а лікар розводить руками, або як я не змогла дистанційно оформити лікарняний, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід. Наразі неможливо оформити лікарняний без фізичної присутності пацієнта у лікуючого лікаря, навіть з позитивним тестом. А часто це поїздка через пів міста, та ще й в громадському транспорті", - написала вона у Facebook.

І нагадала, що "зміни до наказу МОЗ №1066, що дозволяють на 5 днів відкрити лікарняний дистанційно, ще "лежать" у кабміні незаюстовані". А тільки реєстрація в мін'юсті значить, що наказ починає діяти.

Вона написала, що вже направила скарги керівнику уряду та голові профільного комітету Ради, тегнувши їх у своєму пості.

А вже за чотири години депутатка повідомила про "перемогу": "Щойно МОЗ підтвердив, що наказ юстували!)"

Автор фото, https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik

Наразі Україна проходить чергову хвилю коронавірусу через поширення заразнішого варіанту Омікрон.

Після повернення із понад місячних зимових канікул наприкінці січня депутати вирішили піти на карантин і попрацювати в комітетах через велику кількість хворих на коронавірус.

За останню добу в Україні було зареєстровано понад 38 тисяч нових випадків коронавірусу, а кількість областей, які перейшли до "червоної" карантинної зони зросла до п'яти.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко прогнозував пік чергової хвилі ковіду на лютий із щоденною кількістю нових хворих до 60 тисяч.