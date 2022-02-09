500 грн за бустер на підході. Кому дозволять витратити гроші на ліки і комуналку

8 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Кабмін розширив президентську програму єПідтримка виплатою 500 грн за бустерну дозу вакцини проти коронавірусу.

"Ці зміни почнуть працювати з 14 березня цього року", - уточнив прем'єр Денис Шмигаль.

Кабмін також вирішив подовжити строк, коли можна отримати "ковідну допомогу", із чотирьох до дев'яти місяців.

За словами голови уряду, старші за 60 років українці та люди з І та ІІ групами інвалідності зможуть витратити ковідні кошти на ліки та оплату комунальних послуг. Вже у цьому місяці, пообіцяв прем'єр.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поки що ковідна допомога доступна лише на віртуальних картках. Готівкою її отримати не можна

Раніше уряд дозволив людям, старшим за 60 років, витрачати 1 000 грн за вакцинацію на придбання ліків. Проте поки що "ковідну допомогу" можна отримати лише через систему "Дія" на віртуальну картку.

Раніше уряд заявляв, що подумає над механізмом, як допомогу зможуть отримати ті, в кого немає смартфона, кому важко користуватися цифровими технологіями.

Проте президент озвучив нову ініціативу, за якою всі українці старші 60 років зможуть отримати сучасний смартфон та пільговий тариф на інтернет.

Відповідаючи на запитання депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, яким саме чином це відбуватиметься, пан Шмигаль відповів, що в уряду є конкретний план, але його презентують згодом окремо.

Молодшим за 60 років можна витрачати "ковідну допомогу" на придбання книг, абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, квитки для подорожей всередині країни.

У бюджеті 2021 року на "ковідну допомогу" виділено 8 млрд грн. При цьому депутати проголосували за це менш ніж за місяць до кінця року. У держбюджеті на 2022 рік на єПідтримку передбачено 3 млрд грн. Проте депутати від парламентської більшості від "Слуги народу" не виключають збільшення цих видатків.

За даними на січень цього року, з бюджету на єПідтримку вже витрачено 1,5 млрд грн. За ці гроші українці здебільшого купували книжки та квитки у кінотеатри.

Від початку вакцинації проти ковіду дві дози вакцини отримали майже 15 млн українців - це половина дорослого населення країни, за словами прем'єра.

Бустерну дозу отримали майже пів мільйона людей.