Brit Awards-2022: Адель виграла одразу три головні нагороди

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Адель вперше з 2016 року виступила на Brit Awards

У Лондоні на стадіоні "O2 Арена" відбулася церемонія вручення головної британської музичної премії Brit Awards.

Відкрили захід Ед Ширан та Bring Me the Horizon з піснею Bad Habits.

На шоу також виступили Адель, Ліам Геллахер зі своєю новою піснею Everything's Electric, Little Simz, Dave, Сем Фендер, Холлі Хамберстоун, Енн-Марі у колаборації з репером Ksi та електронним проєктом Digital Farm Animals.

Подію транслювали наживо на ITV та YouTube для глядачів за межами Великої Британії.

Вів церемонію британський стендап-комік Мо Гілліган.

Тріумфаторкою вечора стала Адель. Вона отримала три нагороди - музикант року, пісня року (Easy On Me) та альбом року ("30").

Найкращим міжнародним артистом стала співачка Billie Eilish, міжнародною піснею - Good 4 U Олівії Родріго.

Нагороду у категорії "Найкращий попвиконавець" отримала співачка Дуа Ліпа.

Найкращим новим британським артистом назвали реперку Little Simz, британським гуртом - Wolf Alice, міжнародним гуртом - Silk Sonic, автором пісень - Еда Ширана.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Watch: The biggest moments from the Brit Awards 2022

У номінації "Найкраще рок або альтернативне виконання" лауреатом премії став британський музикант Сем Фендер.

У категорії "Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання" нагородили британського виконавця Dave, а перемогу у категорії "Найкраще танцювальне виконання" присудили британській вокалістці Беккі Хілл.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Реперка Little Simz отримувала нагороду разом із мамою

Альбом Адель "30" став найбільш продаваним у 2021 році і розійшовся тиражем понад 600 тисяч копій лише за шість тижнів.

Однак співачка поки що не випередила Роббі Вільямса - одного з головних рекордсменів серед британських музикантів і найтитулованішого артиста в історії Brit Awards.

Він найчастіше ставав переможцем премії, а його альбоми продавалися найкраще за інших.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одним з найочікуваніших виконавців вечора став Dave

Нагороду "Музикант року" вручали вперше, вона замінила номінації "Найкращий виконавець" і "Найкраща виконавиця".

Цього разу серед номінантів було більше жінок, ніж будь-коли за останні десятиліття, жінки також отримали дві третини нагород.

"Я розумію, чому назву цієї нагороди змінили, але мені дуже подобається бути жінкою і жінкою-артистом. Я дуже пишаюся нами", - сказала Адель, коли отримувала свою нагороду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олівія Родріго повернулася додому з трофеєм

Brit Awards заснувала Британська асоціація звукозаписної індустрії в 1977 році. Цю премію вважають британським аналогом американської Grammy.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ліам Галлахер приніс британцям трохи рок-н-ролу

Лауреатами Brit Awards у різні часи ставали групи The Beatles, Oasis, а також Роббі Вільямс, Ед Ширан і багато інших.