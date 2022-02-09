Brit Awards-2022: Адель виграла одразу три головні нагороди
У Лондоні на стадіоні "O2 Арена" відбулася церемонія вручення головної британської музичної премії Brit Awards.
Відкрили захід Ед Ширан та Bring Me the Horizon з піснею Bad Habits.
На шоу також виступили Адель, Ліам Геллахер зі своєю новою піснею Everything's Electric, Little Simz, Dave, Сем Фендер, Холлі Хамберстоун, Енн-Марі у колаборації з репером Ksi та електронним проєктом Digital Farm Animals.
Подію транслювали наживо на ITV та YouTube для глядачів за межами Великої Британії.
Вів церемонію британський стендап-комік Мо Гілліган.
Тріумфаторкою вечора стала Адель. Вона отримала три нагороди - музикант року, пісня року (Easy On Me) та альбом року ("30").
Найкращим міжнародним артистом стала співачка Billie Eilish, міжнародною піснею - Good 4 U Олівії Родріго.
Нагороду у категорії "Найкращий попвиконавець" отримала співачка Дуа Ліпа.
Найкращим новим британським артистом назвали реперку Little Simz, британським гуртом - Wolf Alice, міжнародним гуртом - Silk Sonic, автором пісень - Еда Ширана.
У номінації "Найкраще рок або альтернативне виконання" лауреатом премії став британський музикант Сем Фендер.
У категорії "Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання" нагородили британського виконавця Dave, а перемогу у категорії "Найкраще танцювальне виконання" присудили британській вокалістці Беккі Хілл.
Альбом Адель "30" став найбільш продаваним у 2021 році і розійшовся тиражем понад 600 тисяч копій лише за шість тижнів.
Однак співачка поки що не випередила Роббі Вільямса - одного з головних рекордсменів серед британських музикантів і найтитулованішого артиста в історії Brit Awards.
Він найчастіше ставав переможцем премії, а його альбоми продавалися найкраще за інших.
Нагороду "Музикант року" вручали вперше, вона замінила номінації "Найкращий виконавець" і "Найкраща виконавиця".
Цього разу серед номінантів було більше жінок, ніж будь-коли за останні десятиліття, жінки також отримали дві третини нагород.
"Я розумію, чому назву цієї нагороди змінили, але мені дуже подобається бути жінкою і жінкою-артистом. Я дуже пишаюся нами", - сказала Адель, коли отримувала свою нагороду.
Brit Awards заснувала Британська асоціація звукозаписної індустрії в 1977 році. Цю премію вважають британським аналогом американської Grammy.
Лауреатами Brit Awards у різні часи ставали групи The Beatles, Oasis, а також Роббі Вільямс, Ед Ширан і багато інших.